VIH y COVID-19: ¿qué cuidados adicionales deben tener los pacientes con defensas comprometidas?

El primero de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, una enfermedad producida por el virus del VIH y que se propaga por la falta de exámenes diagnósticos oportunos, el no uso del preservativo y también la injusta estigmatización. En el mundo cerca de 37 millones personas viven con VIH y en Colombia 120.000, según Cuentas de Alto Costo (CAC).

Como muchos pacientes con distintos padecimientos, los portadores del VIH se han visto afectados en sus tratamientos a causa de la pandemia del COVID–19 . Gerson Arias, médico infectólogo de la Clínica del Country y Clínica La Colina, confirma que hubo un descenso de la atención por las dificultades en la atención virtual, en la adhesión a los tratamientos de retrovirales (que son fármacos para controlar el avance de la enfermedad) y en el incremento de enfermedades asociadas a la infección.

Los diagnósticos tempranos también presentaron un descenso, dice el doctor, puesto que durante los confinamientos las personas tenían miedo de asistir al médico y hacerse exámenes de detección; adicionalmente, quienes fueron diagnosticados durante la pandemia no asistían a su primer control para empezar su tratamiento. “La principal recomendación es no dejar de asistir a los controles, sean virtuales o presenciales, estar muy al pendiente de tomar sus exámenes, no interrumpir el tratamiento y seguimiento que reciben por parte del programa”, sostiene Arias.

• Vea, también -> Salud mental en la pandemia: ¿cuándo se debe pedir ayuda?

VIH y cuidados en la pandemia

Aunque se encuentren vacunadas contra el COVID-19, los expertos recomiendan a los pacientes con VIH evitar al máximo el contacto con otras personas en recintos cerrados, usar el tapabocas de forma adecuada y mantener el distanciamiento social de por lo menos dos metros.

Publicidad

Las vacunas son excelentes para disminuir la gravedad de la enfermedad, pero puede haber infección siendo vacunado. Si además se tiene el sistema inmunitario disminuido, esa infección podría ser más sintomática o grave en algunos casos Gerson Arias, médico infectólogo

El especialista confirma que ninguna vacuna contra el coronavirus COVID-19, hasta la fecha, ha demostrado que sea riesgosa para pacientes con VIH. Sin embargo, recalca, es importante tener en cuenta que si la persona se encuentra en tratamiento antirretroviral y tiene una carga viral indetectable, es decir que tiene el virus controlado, tendrá mejor respuesta inmune frente a la vacuna.

Hay que resaltar que quienes conviven con VIH ya pueden recibir su dosis de refuerzo en los puntos de vacunación de Colombia.

Recomendaciones para pacientes con VIH

Gerson Arias, médico infectólogo de la Clínica del Country y Clínica La Colina, entrega estos consejos:

1. Siempre informar a sus parejas, si es portador del virus, para que esas personas puedan hacerse las pruebas. Y si son positivas, puedan acercarse de forma temprana para recibir el tratamiento adecuado.

Publicidad

2. Cada EPS o asegurador tiene un programa para atención de personas que conviven con el VIH, que implica asistir a controles y tomarse los medicamentos que les formulen de forma estricta.

3. Asistir a la toma de exámenes. Estos pacientes requieren controles de exámenes paraclínicos cada seis meses, pero dependerá de cada caso, para evaluar que no tenga ningún tipo de problema con los medicamentos o que no adquieran nuevas infecciones. Para detectar a tiempo la presencia de alguna otra infección de transmisión sexual o el control de alguna enfermedad no relacionada con el virus.

4. Además de eso, el uso constante de preservativo para evitar la adquisición de nuevas infecciones de transmisión sexual o una reinfección por VIH.

5. Alimentación sana y limitar al máximo el consumo de alcohol. No se deben consumir sustancias psicoactivas dado que estas afectan la acción de los medicamentos del tratamiento y pueden impedir que el paciente tome las precauciones adecuadas de protección al momento de tener relaciones sexuales debido a la alteración del juicio.

6. Hacer ejercicio regular porque las personas con VIH tienen mayor riesgo de enfermedad cardiovascular o de enfermedades osteoarticulares.

7. Finalmente, para toda la población y en especial la que tenga más exposición al virus, por tener vida sexual activa con distintas parejas, se recomienda siempre usar el preservativo y hacerse la prueba de detección del VIH una vez al año. En caso de presentar fiebre o algún otro síntoma, cuando asista al médico debe comentar o solicitar si se le puede hacer una prueba para este virus.

Publicidad

El VIH no es sinónimo de muerte. Diagnosticado oportunamente y con el tratamiento, puede ser manejable. Además, es una enfermedad como cualquier otra, por lo que quienes la padecen no deben ser estigmatizados. ¡A todos nos puede pasar!