Viruela del mono: ¿es verdad que se está contagiando sobre todo por contacto sexual?

La Organización Mundial de la Salud declaró alerta máxima tras el incremento de contagios por viruela del mono en el mundo. Según la OMS, alrededor de 17.000 personas en 74 países se han visto afectadas por el brote de esta enfermedad. En Colombia ya hay 10 casos (nueve en Bogotá y uno en Medellín).



Jaime Ordóñez, PHD en epidemiología, le contó a Noticias Caracol varios aspectos a tener en cuenta sobre la viruela del mono y explicó las diferencias entre esta enfermedad y la viruela humana.

¿Qué diferencias hay entre la viruela del mono y la viruela humana?

"Unas tres diferencias importantes. La primera: el tiempo en que el individuo se demora para desarrollar los síntomas es un poco más bajo con la viruela símica. ¿Por qué es bueno eso?, si el individuo se enferma más rápido nos vamos a dar cuenta y durante menos tiempo va a transmitir la enfermedad a otros. Segundo: se transmite de animales a humanos, lo que no sucede con la viruela humana. Y tercero: la tasa de letalidad, es decir, el riesgo de fallecer de los enfermos es muchísimo más baja con la viruela del mono", explicó Ordóñez.

Además, este experto mencionó que, aunque la OMS declaró alerta máxima por la viruela del mono, es "mil veces más baja la tasa de letalidad y el riesgo de fallecer".

"La OMS sacó esta alerta internacional porque hay 14 mil enfermos, pero han fallecido cinco personas. Cinco de 14 mil nos da una tasa de letalidad de más o menos 3.0 por cada 10 mil personas. Es mucho más baja, porque la viruela humana se estima que puede ser del 30%, 3 de cada 10 (personas)", afirmó.



¿A cuántas personas puede contagiar un infectado con viruela del mono?

“Aquí si tenemos problemas, porque este brote tiene un comportamiento diferente a los brotes que hemos visto antes de viruela símica. Ya ha habido brotes anteriores, el último fue a principio de este siglo, como hacia 2003 en Wisconsin, por unos animales que habían importado en Estados Unidos. Se infectaron como unas 70 personas. El mecanismo de transmisión en esa ocasión fue principalmente a través de vía aérea. Aquí estamos observando que el mecanismo de transmisión principalmente está siendo de contacto cercano", comentó Ordóñez.

Y agregó que en esta ocasión "uno se puede contagiar por las micropartículas que alguien saca cuando habla o por el contacto con las pústulas, con las vesículas (ampollas) que se forman. Aquí hemos encontrado que ha sido el principal mecanismo de transmisión, sobre todo por contacto sexual, es importante no estigmatizar, pero principalmente ha sido contacto sexual de hombres que tienen sexo con hombres. Pero no es el único mecanismo, por eso es importante no estigmatizar”.

Respecto a determinar cuántas personas puede infectar un individuo contagiado, Ordóñez sostuvo que "al ser principalmente por contacto sexual hace más difícil calcular la tasa, porque es difícil identificar quiénes están teniendo actividad sexual con quiénes. Entonces en este momento no es fácil (identificar a cuántas personas puede contagiar un infectado), pero eso también la hace mucho más lenta que por la saliva".