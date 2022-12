Virus del Ébola ya ha matado a 887 personas en África Occidental

Del 31 de julio al 1 de agosto, en los cuatro países afectados por la epidemia -Guinea Conakry, Liberia, Nigeria y Sierra Leona- hubo un total de 163 casos nuevos y 61 decesos.

Por países, los registros aportan los siguientes datos:

-Guinea Conakry contabilizó 13 nuevos casos y 12 muertos, lo que eleva el número de contagios a 485 y a 358 los fallecimientos.

-Liberia refirió 77 nuevos casos y 28 decesos, por lo que la cifra de contagios asciende a 468 y la de muertes a 255. -Nigeria registró un segundo caso de contagio confirmado y se sospecha que hay otros tres infectados, aunque no se ha podido comprobar con certeza. En los últimos cuatro días no ha fallecido ningún enfermo en el país. -Sierra Leona contabilizó 72 casos y 21 muertes, por lo que la cifra total de personas contaminadas asciende a 646 y 273 fallecidos. Los portavoces de la OMS reiteran su preocupación ante las creencias erróneas sobre la enfermedad y el hecho de que la población no renuncia a costumbres ancestrales como lavar y abrazar los cadáveres antes de enterrarlos, lo que expone al contagio con el virus.

La enfermedad, que se transmite por contacto directo con la sangre y fluidos corporales de personas o animales infectados, causa hemorragias graves y puede tener una tasa de mortalidad del 90 %.

La OMS ha activado la Red Global de Alerta y Respuesta (GOARN, por sus siglas en inglés) -formada por agencias internacionales, gobiernos, universidades y otras entidades- y ha solicitado especialistas en diversas áreas que puedan viajar a los países implicados para intentar contener el brote

La directora general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Margaret Chan, y los presidentes de los países afectados por la epidemia del ébola en África Occidental presentaron la semana pasada un Plan de Respuesta dotado con 100 millones de dólares, con el que pretenden combatir la enfermedad.

El plan "identifica" la necesidad de activar a "cientos" de personas para ayudar en las labores de prevención y control, más allá de los cientos de trabajadores humanitarios y de los 120 empleados de la OMS que están actuando sobre el terreno.

Además, la iniciativa especifica que es necesario que los países vecinos estén listos para la eventualidad de un contagio.

El objetivo final es parar el contagio y prevenir la transmisión en nuevos países.

La OMS señala que doblará sus esfuerzos en comunicación para asegurar que la población entiende cómo se contagia el virus y qué hacer para evitarlo.

Asimismo, se quiere mejorar la detección y el registro de nuevos casos, especialmente en áreas fronterizas, y proteger al escaso personal sanitario.

Esta es la primera vez que se identifica y se confirma una epidemia de ébola en África Occidental, pues hasta ahora siempre se habían producido en África Central, y ya se ha convertido en el más letal de la historia de la enfermedad.

Advertisement

Ginebra (Suiza)