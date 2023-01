Ya viene la Media Maratón de Bogotá: vea cómo prepararse para estos eventos

Participar en carreras de atletismo se debe tomar muy en serio, nada de improvisaciones.

Estas son las recomendaciones:

Tener un entrenamiento de 3 a 4 meses que esté enfocado en esta carrera. La última semana se hace un menor recorrido para poder llegar con energía al día del evento.

Entrenar no es solo correr. Además de distancia, hay que trabajar técnicas de carrera, velocidad, fortalecimiento del sistema cardiovascular, respiratorio y muscular.

Procure tener a la mano un elemento tecnológico que le permita medir distancia, frecuencia cardiaca y otros factores.

Por supuesto, la ropa cómoda debe ser una prioridad, así como la utilización de calzado especializado para correr.

Se recomienda la hidratación con sorbos pequeños, con una frecuencia de 3 a 5 minutos para no llenar el estómago.

Errores comunes que debe evitar: no desayunar bien, trasnochar la noche anterior, usar calzado inadecuado, no hidratarse correctamente antes de la carrera o no tomarse el tiempo suficiente para hacer calentamiento.