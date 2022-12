“Yo fumo, como, bebo e inhalo marihuana”: Morgan Freeman pide legalización

“Tengo un problema en un brazo, padezco fibromialgia, me duele y la única solución que he encontrado para ese dolor ha sido la marihuana”, señaló Freeman, de 77 años, en una entrevista para The Daily Beast.

Contó que su relación con la marihuana comenzó “hace muchos años” y que la consume “¡de cualquier forma! La como, la bebo, la fumo y la inhalo”.

Morgan se permitió además hacer una comparación de la marihuana con el alcohol: “ahora, lo importante es entender que el alcohol no tiene ningún uso medicinal real. Quizás si te tomas una bebida puede calmarte, pero si te tomas dos o tres ya estás jodido”.

Hace una pausa, y señala el guante de primeros auxilios que sobresale de la manga izquierda de su traje. "La marihuana tiene muchos usos útiles", dice. "Están hablando de niños que tienen crisis de gran mal, y han descubierto que la marihuana alivia que hasta donde estos niños puedan tener una vida. Este derecho existe, para mí, dice, ¡legalícenla ya!”

Esta confesión del actor ha revolucionado medios e incluso lo ha convertido este lunes en tendencia mundial en Twitter con la etiqueta #MorganFreeman.

Aquí, algunos trinos sobre esta polémica que ha desatado el ganador del Óscar.

Y cual es el lió con que Morgan Freeman fume marihuana..sociedad hipócrita — Cristian Grisolle (@cgrisolle) May 11, 2015

Qué valiente Morgan Freeman por decir que hace lo que el resto de la sociedad. Y al final de sus días. — César Faz (@cesarfaz) May 11, 2015