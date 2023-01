“Yo me cuidaba de él y no él de mí”: así ama y vive el sexo un portador del VIH

David pensó que las relaciones sentimentales y sexuales le quedaban prohibidas. Pero, asombrosamente, personas sin el virus le demostraron que no. Escuche el podcast.



A sus 18 años, una noche de 24 de diciembre, conoció a una persona en un bar. Era su primera Navidad solo, nunca pensó que ese hombre se fijaría en él y pasó lo que muchos ya se imaginan.

Sí, tuvieron sexo. Lamentablemente, David no se protegió y no le pidió a ese desconocido que lo hiciera. Era su primera vez sin condón.

Luego vino un infierno: exámenes, tratamientos y discriminación. Pero él ha sido más fuerte que eso. David sabe que el VIH ya no es sinónimo de muerte y que, con cuidados, puede vivir igual que todos, amando y dejándose amar.

Hoy, 10 años después, nos cuenta cómo ha sido llevar una vida normal con el virus, en la que desarrolla todo tipo de actividades.

