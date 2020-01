“Yo no ofrecí una cura contra el cáncer”: Mabel Gisela Torres habla del ganoderma

Ministra de Ciencia y Tecnología se defiende de quienes la critican por supuestamente haberse saltado el método científico para promover beneficios del hongo.

Mabel Gisela Torres ha estado en el ojo del huracán, luego de que miembros de la comunidad científica aseguraran que se saltó los protocolos científicos para probar un hongo conocido como ganoderma en pacientes con cáncer.

“No hubo una experimentación, fue simplemente utilizar los datos de una investigación y de la tradición milenaria de Asia que usa el ganoderma. Aproximadamente en unas 40 o 45 personas. Es como un té, una bebida que no tiene ninguna contraindicación y que además no se comercializa”, señaló la ministra.

“Muchas de estas personas manifestaron tener mejoría y lo que hice fue un llamado para que a partir de estos datos planteemos un diseño de experimento para que, científicamente, podamos comprobar que efectivamente el ganoderma tiene este potencial”.

“Esto no es una investigación o un proyecto acabado sino una investigación que apenas se abre”, aseguró.

Torres también aseguró que en este momento su prioridad es su trabajo con el ministerio y por eso no ha pensado en patentar el ganoderma.

A las críticas sobre la informalidad de su estudio agregó: “Obviar o negar el método científico sería negar parte de mi esencia. Yo he hecho investigación por más de 25 años. La gente puede confiar en este ministerio porque yo me tengo que regir por una política y es un mandato de país”.

También indicó que el método científico y los saberes ancestrales se pueden combinar. “Yo lo que estoy diciendo es: hay unas comunidades del Pacífico de la Amazonía que no tienen acceso a la información. Yo no me salté en el sentido de que no estoy haciendo prueba experimental ni pruebas en humanos como se pretende interpretar”.

“Yo no ofrecí una cura contra el cáncer. Yo lo que manifesté fue que había unas personas que lo tomaron y dijeron tener una respuesta positiva. Yo no le dije a nadie ‘tengo la cura contra el cáncer’. Lo que dije fue ‘hay una respuesta positiva’. Y a esa respuesta positiva tenemos que responder con ensayos y experimentación para comprobar si es cierto o no”, puntualizó la científica.