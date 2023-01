YoTambiénVoyAlPsiquiatra y no me da pena

Pena debería darles a los que, ignorantemente, cuestionan o ridiculizan a aquellas personas que asisten a esta consulta.

La Asociación Colombiana de Psiquiatría (ACP) lanzó la campaña #YoTambiénVoyAlPsiquiatra para informar, sensibilizar y lograr que los ciudadanos pierdan el temor a acudir a este especialista, que es como cualquier otro.

“El psiquiatra es un médico y luego se especialista tres años, estudiando el cerebro, estudiando el comportamiento humano”, afirma Juan Ángel Isaac Llanos, de la ACP.

Así como en las dolencias físicas, también en las mentales y emocionales es importante consultar a tiempo. Puede, literalmente, salvarle la vida al paciente y/o ayudarles a tener un mejor día a día.

“La Organización Mundial de la Salud acaba de reportar 800 mil suicidios en el año 2017 en el mundo. Y los suicidios se pueden evitar”, recalca Isaac.

El desconocimiento y las falsas creencias sobre las condiciones mentales y el psiquiatra llevan a que la gente no pida ayuda, sufra en silencio, pierda calidad de vida y se sienta avergonzada. ¡No tiene por qué sentir pena!

¿Ir al psiquiatra es sinónimo de locura? “Absolutamente no. Lo que la gente peyorativamente llamaba ‘locura’, que era como salirse de cauce, son otras cosas. Pero muchas personas duermen muy mal, se sienten tristes, se sienten cansados y entonces, sin duda, podrían vivir de manera mejor en la medida que entiendan lo que les pasa. Y no todos necesitan psicofármacos”, explica el psiquiatra Rodrigo Córdoba.

Hay más de cuatro millones y medio de colombianos que pueden tener un problema mental durante el año. Sin embargo, la mayoría no consultará con el especialista.