¡No basta que los demás ayuden a la Selección Colombia, hay que poner de nuestra parte!

La Selección Colombia de mayores nos dejó preocupados a todos por ese mal cierre de año, en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial Catar 2022. Una seguidilla de empates (con Paraguay, Ecuador, Brasil y Uruguay), cero goles en 470 minutos y un estilo de juego que no alcanza para ganar son una suma de factores que generan más dudas que certezas, de cara al futuro del equipo de Reinaldo Rueda y ese objetivo de clasificar a la próxima Copa del Mundo.

El seleccionado colombiano no juega bien, le cuesta generar fútbol, no hay mayores luces en la construcción de juego, a excepción de las que puede dar el talentoso Luis Díaz, y figuras que venían bien como Juan Guillermo Cuadrado hoy no alcanzan la dimensión suficiente para marcar diferencia, como sucedió este martes contra uno de los peores Paraguay del último tiempo, pero al que no se le pudo ganar.

Debido a la falta de triunfos y resultados propios ahora el cuento de moda es decir que Ecuador nos ayudó porque venció a Chile o que estamos derechos porque Bolivia goleó a una Uruguay en crisis. Claro, la suerte cuenta y la 'Diosa' fortuna ha estado del lado del equipo del profesor Rueda; pero es claro que hay que hacer algo más para asegurar la clasificación a Catar 2022.

Sumando de a un puntico no será suficiente, por más de que los astros se sigan alineando en favor de Colombia. Lo que hay que hacer es ajustar, mejorar y buscar mejores resultados, un fútbol de mayor fluidez y lograr que se compenetren las figuras.

Las veladoras, más bien, se deberían prender para que Duván Zapata sea el mismo de Atalanta vestido de amarillo; para que Juan Guillermo Cuadrado retome ese gran nivel del primer semestre del año con Juventus u orar con el fin de que a Falcao García no le duela ni una pestaña. También en pro de que los cambios de Rueda Rivera surtan efecto.

Hoy no es para celebrar que una Colombia irregular e improductiva sea cuarta con 17 puntos, los mismos que Perú y solamente distanciado por una unidad del sexto y el séptimo, que son Chile y Uruguay.

Ahora hay tiempo para reflexionar y mucho; porque hasta finales del mes de enero y los primeros días de febrero del año entrante volverán las Eliminatorias con los duelos frente a Perú en Barranquilla y de visita a Argentina. Ojalá que cambien las cosas, que podamos ocupar estas líneas para hablar de una mejor Colombia y no de los favores de otros.