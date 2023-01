¡A rezar en línea! Esta es la invitación del papa Francisco a los jóvenes del mundo

El pontífice presentó su propio perfil en la aplicación móvil Click to Pray, que él mismo invitó a descargar, durante el rezo del Ángelus.

Antes de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) en Panamá, a donde viajará, el papa Francisco invitó a compartir sus oraciones en línea.

"Internet y las redes sociales son un recurso de nuestro tiempo, una ocasión para estar en contacto con los demás, para compartir valores y proyectos, y expresar el deseo de formar una comunidad", declaró el papa durante la oración del Ángelus en la plaza de San Pedro.

"La red puede ayudarnos también a rezar en comunidad, a rezar juntos", agregó el papa antes de presentar en la ventana del palacio apostólico la plataforma Click to Pray (Cliquea para rezar), con una tableta táctil.

Lanzada en 2016, pero no operativa totalmente en sus inicios, Click to Pray invita a los usuarios a "acompañar al papa en una misión de compasión por el mundo", precisa un comunicado del Vaticano.

Click To Pray es la plataforma oficial de oración de la JMJ 2019, en Panamá, en la que participará Francisco del 22 al 27 de enero próximos.