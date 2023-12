Ahorrar batería de su celular es sencillo con estas acciones cotidianas

Los celulares solo pueden funcionar si están cargados. Y sí, se pueden recargar, pero, ¿qué pasa cuándo se va la luz, no tiene una batería portátil o simplemente no tiene un enchufe cerca? En esos casos, una de las pocas alternativas que tiene es aprender a ahorrar batería de su celular para extender su tiempo de funcionamiento.

Cabe anotar que ahorrar la batería de celular no solo lo ayuda a poder usarlo por periodos de tiempo más largos, sino que influye en la optimización de la misma, lo que se traduce en una mejora de la vida útil del dispositivo. De igual forma, contribuye al medio ambiente y a su bolsillo, porque esto significa que no deberá gastar tanta energía eléctrica y tampoco desgastará su teléfono tan rápido como para tener que reemplazarlo frecuentemente.



Los beneficios de ahorrar la batería de su celular son muchos, lo importante es aprender a lograrlo. Por eso, le listamos algunas acciones sencillas, pero significativas, que puede poner en práctica para optimizar la carga de su dispositivo móvil:

Optimice la configuración de la pantalla

La pantalla de su smartphone consume una gran cantidad de energía, por eso es importante reducir el brillo de la pantalla cuando sea posible. Puede hacerlo desde el panel de ajustes del teléfono. También puede configurar la pantalla para que se atenúe automáticamente después de un tiempo determinado o según la cantidad de luz que haya en el ambiente.

Desactive las aplicaciones en segundo plano

Muchas aplicaciones continúan ejecutándose en segundo plano, agotando la batería. Aprenda a cerrarlas manualmente. Puede hacerlo desde el menú de aplicaciones abiertas o deslizando el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.

También puede utilizar herramientas de gestión de energía para optimizar este proceso.

Desconecte funciones innecesarias

Activar el bluetooth, la localización del GPS en tiempo real, el wifi o usar su celular como un modem de internet puede consumir energía incluso cuando no están en uso. Desactívelos cuando no sean necesarios para ahorrar batería de manera efectiva.

Actualice su sistema operativo

Las actualizaciones del sistema a menudo incluyen mejoras en la eficiencia energética. Mantenga su smartphone actualizado para aprovechar al máximo estas mejoras.

Opte por fondos de pantalla oscuros

Fondos de pantalla oscuros consumen menos energía en dispositivos con pantallas OLED. Elija un diseño que no solo sea estéticamente agradable, sino también amigable con la batería.



Reduzca el tiempo de bloqueo de la pantalla

El tiempo de bloqueo de la pantalla es el tiempo que tarda la pantalla en apagarse después de que deja de usarla. Si reduce el tiempo de bloqueo de la pantalla, evitará que se consuma batería innecesariamente.

Puede hacerlo desde el panel de ajustes del teléfono.

Administre las notificaciones

Configure las notificaciones para evitar que aplicaciones menos importantes lo interrumpan constantemente. Menos notificaciones significan menos actividad del sistema y, por lo tanto, un ahorro de batería.