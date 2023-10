Ahora no

Aeropuerto de Dublín abre primera tienda de Inteligencia Artificial de Irlanda La tienda de Inteligencia Artificial fue bautizada como Dublin Town To Go, está abierta las 24 horas y vende bebidas calientes, comida o artículos de aseo sin la presencia de empleados. Es ideal para evitar colas y para clientes que no hablen inglés.