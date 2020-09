Andicom 2020 lo espera para pensar en la tecnología como motor de la recuperación económica

En Andicom 2020 Live, estarán todos los actores de la recuperación económica de Colombia, a través de una plataforma virtual que permitirá hacer networking en línea durante dos días. El Congreso TIC girará en torno a “X-TECH: Industria, talento y gobierno. Estrategias para una rápida recuperación”.

El evento, que llega a su edición 35, será totalmente virtual este 2 y 3 de septiembre. Los asistentes encontrarán una diversidad de ecosistemas digitales en energía, retail, servicios, innovación social, banca y finanzas, y generación de oportunidades de negocios a través de actividades comerciales y de relacionamiento de alto nivel.

Cabe destacar que el objetivo de Andicom es ser el punto de encuentro en el que se unen la oferta y la demanda de soluciones basadas en tecnología para todas las industrias, donde se crean alternativas de negocio y se conocen las últimas tendencias tecnológicas, de política sectorial y del mercado.

“Andicom 2020 Live mantiene su esencia con una agenda académica con speakers de alto nivel y expertos en los temas de coyuntura, muestra comercial con las mejores soluciones tecnológicas para el contexto actual y actividades de relacionamiento en línea, a través de una plataforma sencilla y dinámica, y donde tendremos a los tomadores de decisiones de sectores tecnológicos, reunidos junto a líderes corporativos que buscan impulsar sus negocios con tecnología”, expresó Manuel Martínez Niño, director ejecutivo de CINTEL.

X-Tech, estrategias para una rápida recuperación

Para este año, Andicom cuenta con 140 speakers en 60 sesiones académicas y se enfoca en tres escenarios importantes en estos momentos como son: industria, talento y gobierno. Para ello, la agenda académica se desarrollará en tres bloques:

Negocios y tecnología en beneficio del usuario

Diseños en beneficio del usuario

Talento y resiliencia para los negocios y tecnología

Negocios y tecnologías: Para el ciudadano, para las ciudades

Emprendimiento: oportunidades frente al panorama mundial

X-TECH para industrias y gobierno en tiempos de resiliencia

Soluciones X-Tech para los sectores, EdTech, FinTech, GovTech, EnerTech

Technology Crossroads. Soluciones con tecnologías integradas, Inteligencia Artificial, Big Data y Analítica, Seguridad y privacidad

Comunicaciones Móviles. Negocio, tecnología y regulación

Innovación y productividad para la competitividad

Innovación tecnológica para la productividad

Marketing para la competitividad

Andicom 2020 Live también cuenta con estas iniciativas especiales:

Club CIO Alianza del Pacífico: Este club es el punto de encuentro entre los gerentes de informática líderes de los países de la Alianza del Pacífico y es una iniciativa de CETIUC de Chile, CINTEL de Colombia y Common Perú.

Plataformas TIC: Servicios para un consumidor más digital. Tendencias en Plataformas de Experiencia Digital.

Ener-Tech. Herramientas digitales para la resiliencia del sector eléctrico. Las TIC juegan hoy en día un papel primordial para las actividades de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, actuando éstas de manera transversal en todo el sector eléctrico. En esta sesión se explorará el papel de las tecnologías como eje fundamental para la resiliencia del sector.

Gov-Tech. Una mirada a la contribución de la tecnología para el fortalecimiento de las labores de los gobiernos.

Ruta Proyectos TIC. Con el respaldo del Ministerio TIC, en el marco del Congreso TIC se exaltarán los mejores proyectos o ideas con componente tecnológico que propenden en ayudar a una rápida recuperación productiva en las regiones de Colombia. La ruta inició con una convocatoria a emprendedores digitales en todo el país, quienes recibieron capacitación en innovación, creatividad y comunicación y los mejores en cada región recibirán incentivos económicos para fortalecer su idea o proyecto.

Algunos de los speakers que estarán en Andicom 2020 Live son:

Iván Duque, presidente de Colombia

Karen Abudinen, ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Víctor Muñoz, consejero presidencial para Asuntos Económicos y la Transformación Digital

María Victoria Angulo, ministra de Educación

Mabel Gisela Torres, ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación

José Manuel Restrepo, ministro de Comercio Industria y Turismo

Iván Mantilla, viceministro de Conectividad de MinTIC

Germán Rueda, viceministro de Economía Digital

Felipe Buitrago, viceministro de Economía Naranja

Carlos Mario Estrada, director del SENA

Ignacio Gaitán, director de Innpulsa

Alex Torrenegra, CEO de http://torre.co, la plataforma global que permite unir el talento y las oportunidades profesionales

Jorge Ruiz, experto mundial en Fintech y Ex Global CitiGroup FinTech Acceleration Head. Fundador y CEO Above&Beyond. Experto en transformación digital de empresas y uno líderes a nivel mundial del FinTech –Respaldo de Thinking Heads

Alex Gallardo, experto en comportamiento organizacional y servicio al cliente - Respaldo de BCC Conferenciantes

Marcel Regis, presidente Bavaria - AB InBev

Stephane Vachaud, Gerente General de Bioderma

Yanet Londoño, Presidente Ejecutiva - Off Corss

André Fossa, Leader IBM IX Latin America

Fabián Hernández Ramírez, presidente de Telefónica

Desiree Ortiz, líder comercial de Video Colaboración para Latinoamérica de Logitech

Jeff DeVerter. Líder en la creación y ejecución de estrategias de transformación digital CTO, Products and Services Rackspace Technology

Hernán Roth, Director de Soluciones para América Latina y Caribe de Veritas Technologies

Andicom en cifras:

2 días de actividades

+70 sesiones académicas y + 140 conferencistas de talla mundial

+70 empresas vinculadas comercialmente, como patrocinadores y expositores

+700 organizaciones participantes

Entidades de apoyo: Ministerio TIC, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Unión Internacional de Telecomunicacions (UIT), OEA/CITEL, CRC (Comisión de Regulación de Comunicaciones), ANE (Agencia Nacional del Espectro), Asomóvil, Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, Colombia Inteligente, SENA; Mincomercio, IEEE Colombia.

Sobre Andicom

Andicom es el Congreso Internacional de TIC referente de la región, organizado por CINTEL, donde se generan oportunidades de negocios a través de actividades de relacionamiento y donde asisten tomadores de decisiones de empresas y entidades de los diferentes sectores productivos consumidores de tecnología. También cuenta con una agenda académica de alto nivel, que permite la transferencia de conocimiento a los participantes sobre las tendencias tecnológicas que definen las dinámicas de la economía digital. Más información: www.andicom.co

Acerca de Cintel

El Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Cintel) realiza proyectos de innovación aplicada en el uso de TIC, en empresas públicas y privadas desde 1991, y es considerada una de las entidades con mayor experiencia en la implementación de las TIC en Colombia en todos los ámbitos del ecosistema sectorial. Organiza el Congreso Internacional TIC – ANDICOM- y desarrolla diversas iniciativas sectoriales que buscan hacer realidad la transformación digital de la sociedad. Más información: www.cintel.co