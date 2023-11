Ahora no

Android 14: conozca los celulares Samsung que no podrán actualizar el sistema operativo La nueva versión del sistema operativo de los celulares Samsung ofrece ventajas como una interfaz más amigable y una batería de larga duración, pero no todos los usuarios de la marca podrán acceder a los beneficios. Entérese cuáles son los celulares en los que no se puede instalar Android 14.