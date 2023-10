Aprenda a editar mensajes de WhatsApp en solo cuatro pasos

Plan por olán o Ale por ake, a veces el autocorrector de su celular le puede jugar malos trucos y usted termina enviando mensajes de WhatsApp sin sentido. Anteriormente, cuando esto pasaba, debía eliminar el mensaje por completo o pedir disculpas y enviar otro texto con la corrección, pero ahora no es necesario, pues tiene habilitada la opción de editar mensajes de WhatsApp.

“Te ofrecemos más control sobre tus chats, ya que ahora podrás desde corregir errores ortográficos simples hasta añadir contexto adicional a un mensaje. Solo mantén presionado el mensaje enviado y elige 'editar' en el menú. Tienes hasta quince minutos para hacerlo”, asegura WhatsApp en su página web.

La aplicación de mensajería ha implementado varias actualizaciones en 2023, entre ellas, la edición de mensaje. La opción es reciente, pero funciona completamente tanto en iPhone como en Android y versión Web . En la aplicación de WhatsApp Escritorio aún no está disponible.



Debe saber que editar mensajes de WhatsApp es posible tanto en chats individuales como en grupos . Lo único que debe tener en cuenta es que, al igual que la opción de eliminar mensajes, hay un límite de tiempo para ejecutar la acción. Esto significa que solo tiene 15 minutos después de enviar un mensaje para poder editarlo.

El proceso para hacerlo es muy sencillo. A continuación se lo contamos en cuatro pasos:

1. Abra WhatsApp y vaya a la conversación que contiene el mensaje que deseas editar.

2. Mantenga presionado el mensaje que desea editar hasta que aparezcan las opciones.

3. Si usted tiene iPhone, debe seleccionar la opción “editar". Si usted tiene Android o accedió desde WhatsApp Web, toque el ícono de lápiz en la parte superior de la pantalla.

4. El mensaje le aparecerá como si estuviera enviando por primera vez. Lo que debería hacer es escribir normalmente, eliminar lo que desee, agregar nuevo texto. Cuando el texto esté correcto, seleccione la opción "enviar".

Después de enviar el mensaje, la edición se habrá efectuado. Debe tener en cuenta que, según indica WhatsApp, “los mensajes editados mostrarán el estado 'editado', por lo que los destinatarios estarán al tanto de la corrección, pero no podrán ver el historial de cambios”. Lo que ocurre en términos prácticos es que al receptor del mensaje le aparecerá una notificación de nuevo mensaje, pero no podrá ver qué estaba escrito antes, solo una nota de "editado" al lado de la hora del envío del texto.

Si usted todavía no puede editar mensajes de WhatsApp, lo más probable es que no tenga actualizada la aplicación en su dispositivo. Recuerde hacerlo para no perderse de las nuevas herramientas que le proporciona la plataforma de mensajería instantánea, la cual solo este año ha incorporado características como código de verificación y pin de seguridad para brindar mayor seguridad a los usuarios, la opción enviar más archivos multimedia, acceder a una misma cuenta en varios dispositivos y hacer encuestas en los chats.



Otro punto para tener en cuenta es que si bien editar mensajes de WhatsApp es una herramienta muy útil, debe usar esta función con responsabilidad. Esto quiere decir que debe evitar abusar de la opción, no aprovecharse para engañar o manipular conversaciones. Solo hacer correcciones legítimas.



Así mismo, es importante que comunique los cambios cuando la situación lo amerite. Esto es un protocolo digital básico para evitar malentendidos.