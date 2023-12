Así funciona la tecnología 5G: todo lo que debe saber para una conexión más eficiente

De esperar horas para cargar o descargar un archivo a solo tener que esperar minutos, incluso, segundos. La tecnología 5G, que empezaría a funcionar en Colombia a partir del próximo año, ofrece beneficios importantes que permiten mejorar las comunicaciones, sobre todo digitales. Además, es un paso importante para que en el país se puedan adoptar desarrollos que involucren la realidad virtual, realidad aumentada y el Internet de las Cosas (IoT).



Pero, ¿qué es eso de 5g? Se trata de una tecnología relativamente nueva que, según explican los expertos, usa emplazamientos celulares, más antenas y bandas de frecuencia más altas que transmiten datos a través de ondas de radio. La tecnología 5G modifica la forma en que se codifican esos datos, lo que aumenta significativamente el número de ondas utilizables para los operadores. Esto se traduce en conexiones más rápidas y sólidas.

“El 5G es la quinta generación de tecnología celular inalámbrica que ofrece mayores velocidades de carga y descarga, conexiones más consistentes y una capacidad mejorada que las redes anteriores. El 5G es mucho más rápido y fiable que las redes 4G actualmente populares y tiene el potencial de transformar la forma en que utilizamos Internet para acceder a las aplicaciones, redes sociales e información”, asegura Amazon, la empresa de tecnología estadounidense.

La tecnología 5G tiene el potencial de revolucionar la forma en que nos comunicamos, trabajamos y nos divertimos. Por ejemplo, el 5G permite transmitir video en 8K, jugar juegos de realidad virtual sin retraso y acceder a Internet en cualquier lugar, incluso en lugares remotos. Las velocidades de descarga 5G pueden alcanzar hasta 10 gigabits por segundo (Gbps), lo que es suficiente para descargar una película de alta definición en segundos.

Ventajas de la tecnología 5G



Velocidades de descarga y carga más rápidas: El 5G puede ofrecer velocidades de descarga y carga de archivos hasta 100 veces más rápidas que las redes 4G, que es la que actualmente funciona en Colombia.

El 5G puede ofrecer velocidades de descarga y carga de archivos hasta 100 veces más rápidas que las redes 4G, que es la que actualmente funciona en Colombia. Menor latencia: Esto significa que habrá menos retraso entre el momento en que envía una solicitud y el momento en que recibe una respuesta. Esto es importante para aplicaciones que requieren una transmisión de datos en tiempo real, como la realidad virtual y la realidad aumentada.

Esto significa que habrá menos retraso entre el momento en que envía una solicitud y el momento en que recibe una respuesta. Esto es importante para aplicaciones que requieren una transmisión de datos en tiempo real, como la realidad virtual y la realidad aumentada. Mayor capacidad: El 5G puede conectar más dispositivos a la vez que las redes 4G. Esto significa que podrá conectar más dispositivos a Internet, como teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras y vehículos conectados.

¿Qué aplicaciones tiene el 5G?

Anteriormente mencionamos que el 5G puede ayudar a tener comunicaciones más rápidas y mejorar la experiencia de entretenimiento digital, pero más allá de eso, hay tres aplicaciones de esta tecnología que se deben destacar.



Realidad virtual y realidad aumentada: El 5G ofrece la velocidad y latencia necesarias para proporcionar una experiencia de realidad virtual y realidad aumentada fluida y envolvente.

El 5G ofrece la velocidad y latencia necesarias para proporcionar una experiencia de realidad virtual y realidad aumentada fluida y envolvente. Internet de las cosas (IoT): El 5G puede conectar millones de dispositivos IoT a la vez. Esto permitirá que los dispositivos IoT se utilicen en una amplia gama de aplicaciones, como el control de edificios, la fabricación inteligente y la atención médica.

El 5G puede conectar millones de dispositivos IoT a la vez. Esto permitirá que los dispositivos IoT se utilicen en una amplia gama de aplicaciones, como el control de edificios, la fabricación inteligente y la atención médica. Automóviles conectados: El 5G permitirá que los automóviles conectados se comuniquen entre sí y con la infraestructura de la carretera. Esto ayudará a mejorar la seguridad vial y la eficiencia del tráfico.

En Colombia estos desarrollos no han sido explorados lo suficiente, y con el nuevo espectro se abre una posibilidad importante para integrar la tecnología a la cotidianidad y hacer más simples y seguros algunos procesos.



Así puede acceder a la tecnología 5G

Si bien el Gobierno y las empresas de telecomunicaciones están haciendo un esfuerzo por implementar la tecnología 5G en el país, el poder acceder a esta también depende, en cierta medida, de cada ciudadano. No todos los dispositivos, ya sean celulares, tabletas o computadores, son capaces de detectar el espectro 5G, por eso se necesita tener dispositivos relativamente nuevos para poder beneficiarse de esta red.



Si su celular no recibe la tecnología 5G, no podrá conectarse a redes de este tipo, lo que significa que no podrá disfrutar de velocidades de descarga y carga más rápidas. Cabe resaltar que esto no significa que sus dispositivos sean obsoletos. Con ellos puede seguir accediendo a otras redes y navegar en internet a una velocidad estándar.

No es necesario que cambie su celular u otro dispositivo una vez se active el espectro 5G. Revise sus necesidades y sabrá si debe hacerlo o no, pues si no necesita velocidades de descarga y carga tan rápidas, entonces es posible que no valga la pena gastar dinero.