Bloqueo de chats en WhatsApp, la opción ideal para proteger sus mensajes con contraseña

Tener la certeza de que estamos sosteniendo conversaciones privadas a través de medios virtuales es esencial, pues no queremos que nuestro contenido multimedia, pensamientos o chistes queden expuestos. No debemos estar hablando nada sensible para querer proteger esa información, se trata solo de tener derecho a la privacidad. Por eso, la plataforma de mensajería más usada en Colombia, WhatsApp, ha desarrollado una opción para garantizarla y es justamente el bloqueo de chats de WhatsApp.



Usted podrá decidir quién accede a sus chats y a cuáles. Consiste en agregar una contraseña o datos biométricos -como reconocimiento de huella o rostro- a esos chats que usted elija proteger. De esta manera, podrá mantener sus conversaciones más íntimas, completamente privadas.

“Te presentamos una nueva función que denominamos bloqueo de chats, con la que puedes proteger tus conversaciones más íntimas con una capa más de seguridad. Si bloqueas un chat, la conversación se traslada de la bandeja de entrada a una carpeta propia a la que solo se puede acceder con la contraseña o los datos biométricos de tu dispositivo”, explica WhatsApp en su página web.

Las reacciones a esta herramienta han estado divididas. Una parte de los usuarios asegura que es ideal parea proteger conversaciones en las que se están compartiendo datos personales o empresariales sensibles, mientras tanto otras personas señalan que puede ser un arma para promover la deshonestidad.

Por su parte, WhatsApp afirma que el bloqueo de chats “es genial para aquellas personas que, de vez en cuando, deben compartir su teléfono con un familiar o en ocasiones en que alguien sostiene tu teléfono en el momento exacto en que te llega un chat especial”.

Señalan que de esta manera, incluso si alguien tiene acceso a su teléfono estando desbloqueado, la única forma de que ingrese a los chats sensibles es que ingrese correctamente el pin de seguridad que usted mismo definirá o burle la prueba de biometría.

Si usted le genera curiosidad y quiere configurar la opción de bloqueo de chats de WhatsApp, debe saber que no es complejo. Otra buena noticia es que no está limitada a algunas versiones de la plataforma de mensajería instantánea. Los usuarios de iPhone, Android y Web podrán beneficiarse de ella. Todo lo que se debe hacer es lo siguiente:

1. Abra WhatsApp en su dispositivo.

2. Vaya a la conversación que desea bloquear.

3. Toque el nombre del contacto en la parte superior de la conversación para acceder a la información del contacto.

4. Desplácese hacia abajo y busque la opción "bloqueo de chat". Tenga cuidado de no elegir la opción de bloquear contacto.

5. Le aparecerá un mensaje que le preguntará si deseas bloquear el chat. Debe confirmar la acción.

Y es así, como en cinco pasos, puede activar el bloqueo de chats de WhatsApp.



De igual forma, si en algún momento desea desbloquear un chat, también puede hacerlo. Lo que debe hacer es volver a ir al perfil del contacto cuyo chat bloqueó, desplazarse hacia abajo y buscar la opción "desbloquear". Tendrá también que confirmar la acción y ya.

Cabe anotar que la herramienta funciona perfectamente, pero aún no se ha terminado de desarrollar. WhatsApp asegura que durante los próximos meses agregará “más opciones al bloqueo de chats, como la posibilidad de bloquearlos en dispositivos vinculados y de crear una contraseña personalizada para tus chats que sea distinta de la que usas en el teléfono”.