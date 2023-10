Cinco extensiones de navegador web para corregir ortografía y gramática

Tener dudas de ortografía y gramática es común y muy normal. Sin embargo, a veces estas vienen mientras escribimos correos o mensajes en redes sociales desde el computador. Por ello, estas extensiones de navegador web le servirán, pues señalan errores comunes, pero no todos, por eso contar con una extensión de ortografía también suele ser muy útil.

Estas herramientas las encuentra en la tienda de aplicaciones de su navegador y son fáciles de instalar. En el caso de las extensiones que corrigen la ortografía, lo que hacen es analizar un texto en tiempo real y, gracias al algoritmo que tienen programado, entregan sugerencias de palabras, signos de puntuación y correcciones de errores ortográficos. Incluso, algunas extensiones de navegador web ofrecen consejos para mejorar el estilo y la claridad de la escritura.

Si la extensión encuentra un error o una posible mejora, lo que hace es subrayar la palabra o frase en cuestión con un color específico. Esto le indica al usuario que se ha detectado un problema en esa parte del texto para que pueda hacer clic sobre el subrayado y así desplegar el menú de sugerencias de palabras. Basta con hacer otro clic en la sugerencia para que se efectúe el cambio.

Aquí le presentamos algunas extensiones de navegador web que le ayudarán a perfeccionar su ortografía:

Grammarly

Es un asistente de escritura. Es una de las herramientas más populares y efectivas para mejorar la ortografía y la gramática. Esta extensión web revisa su escritura en tiempo real, sugiriendo correcciones instantáneas para errores ortográficos, gramaticales y de puntuación. También proporciona sinónimos y consejos de estilo para que su escritura sea más clara y efectiva.

SpellCheckPlus

Es una excelente extensión web que se enfoca en corregir errores de ortografía y gramática. Ofrece explicaciones detalladas de las correcciones sugeridas, lo que le ayuda a comprender y aprender de sus errores. Además, es una herramienta fácil de usar que puede ayudarle a escribir con mayor precisión.

Ginger

Esta herramienta no solo corrige errores ortográficos y gramaticales, sino que también ofrece la función de reescritura, que sugiere formas alternativas de expresar sus ideas de manera más efectiva. Además, cuenta con un corrector contextual que analiza el contexto de sus frases para brindar correcciones más precisas.



LanguageTool

Si necesita ayuda con varios idiomas, LanguageTool es la extensión web adecuada para usted. Es compatible con más de 20 idiomas y ofrece correcciones avanzadas de ortografía y gramática. Además, puede configurar las preferencias de idioma según sus necesidades.

After the Deadline (Ahora conocido como Automattic)

Esta extensión web se enfoca en la corrección de estilo y la mejora de la calidad de la escritura. No solo corrige errores ortográficos y gramaticales, sino que también ofrece sugerencias para mejorar la claridad y la coherencia de sus textos.

Tenga en cuenta que, aunque las extensiones ofrezcan sugerencias de corrección, esto no va a sustituir su conocimiento, pues puede que el sistema omita información o se confunda. Para asegurarse que todo esté correcto, siempre verifique las correcciones propuestas y comprenda por qué se sugieren cambios. En caso de tener dudas, consulte recursos adicionales.

¿Cómo instalar extensiones en su navegador web?

Para empezar a usar estas extensiones, debe instalarlas en su navegador de preferencia, ya sea Google Chrome, Mozilla Firefox o Microsoft Edge. El proceso para hacerlo varía en cada plataforma. Pero en general, debe seguir estos pasos:

1. Abra su navegador web

2. Vaya a la tienda de extensiones o complementos de su navegador.

3. Busque la extensión que desee instalar

4. Haga clic en "instalar" y siga las instrucciones para configurar la extensión.

Una vez instalada, la extensión web generalmente comenzará a funcionar automáticamente. Puede ajustar las configuraciones según sus preferencias personales.