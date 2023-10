Cómo actualizar WhatsApp en iPhone: mantenga su App al día

Para que usted pueda disfrutar completamente de sus aplicaciones móviles favoritas es necesario que las mantenga actualizadas. En el caso específico de WhatsApp, que es una herramienta de comunicación cotidiana, es clave usar siempre la versión más reciente.

La pregunta usual en este caso es ¿cómo actualizar WhatsApp? Y la verdad es muy sencilla de responder.

Primero hay que señalar que es importante mantener al día la aplicación para que pueda acceder a funciones nuevas y correcciones de errores. Además, tener WhatsApp actualizado es importante porque de lo contrario podría perderse de mensajes enviados por sus contactos que sí tengan la última versión de la aplicación. Por ejemplo, si usted a septiembre de 2023 no ha actualizado su WhatsApp, lo más probable es que no pueda acceder a la opción de editar mensajes, por lo tanto, si una persona con la versión de la plataforma más reciente le escribe y edita un texto, puede que usted no lo vea.

Le resumimos en tres pasos cómo actualizar WhatsApp en un iPhone:

1. Vaya al Apple App Store

2. Presione la foto de su perfil que aparece en la parte suprior de la pantalla.

3. Visualizará su perfil y debe deslizar hacia abajo para encontrar las actualizaciones disponibles. Ahí verá la de WhatsApp y tendrá que hacerle clic a “actualizar”



En caso de tener un celular con sistema operativo Android y también se esté preguntando cómo actualizar WhatsApp, deberá hacer lo mismo, pero en el paso uno, en vez de buscar el Apple App Store, debe ir al Google Play Store.

Los grandes cambios de WhatsApp en 2023

A lo largo del año, WhatsApp ha lanzado varias actualizaciones a su plataforma. La plataforma se sigue renovando para darle una excelente experiencia a los usuarios gracias al diseño de una mejor interfaz. También amplió las opciones de seguridad y las formas de interactuar entre contactos.

Publicidad

Aquí mencionamos cinco de los principales cambios que ha tenido WhatsApp:

Código de verificación y pin de seguridad

Este sistema consiste en definir un pin de cuatro dígitos el cual WhatsApp le pedirá de vez en cuando para poder acceder a la app. Para activar esta opción debe ir a configuración/ajustes y elegir la opción “cuenta”. Luego va a “verificación en dos pasos” y ahí puede cambiar el pin y agregar su correo.



Le puede interesar: Cómo evitar que hackeen su WhatsApp: consejos para proteger su privacidad

Envío de archivos

Hay cambios en cuanto a los archivos que envía. Si es un documento, la aplicación le ofrece opciones para adjuntar un comentario. En cuanto a las fotos y videos, ahora se pueden enviar más ítems multimedia al tiempo, pues el nuevo límite es 100 elementos.

Acceso a una cuenta en varios dispositivos

Ahora podrá tener abierta una misma cuenta de WhatsApp hasta en cuatro celulares. Así mismo, podrá abrirlo en WhatsApp Web o Escritorio.

Publicidad

Encuestas

La aplicación le permite hacer encuestas en los chats y grupos para que la gente vote. Debe elegir la opción entrando al grupo donde quiere hacer la preguntas, y tocar el botón “+” que aparece en la parte inferior de la pantalla

Editar mensajes

WhatsApp le permite editar mensajes para modificarlos en chats individuales o grupales. Todo lo que debe hacer es presionar el mensaje que quiere cambiar. Le parecerá una lista de opciones y debe elegir “editar”.