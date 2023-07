¿Cómo funciona Threads, la nueva red social que llegó para competir con Twitter?

Threads es la nueva red social de Meta que salió al mercado de las plataformas digitales para competirle a Twitter. En cuestión de horas, millones de usuarios ingresaron a esta plataforma, por lo que ya empiezan a surgir dudas sobre su funcionamiento.

¿Threads o Twitter? Esa es la pregunta que se hacen los usuarios de las redes sociales ante el inesperado lanzamiento de la nueva red social de Meta. Y es que poner más restricciones en la red del pájaro azul adelantó el lanzamiento de esta nueva aplicación.

¿Qué nos ofrece Threads?

Esta aplicación permite compartir momentos a través de texto y video. Las publicaciones en esta red social tienen un límite de 500 caracteres, además de incluir fotos y videos de hasta cinco minutos de duración. Para abrir una cuenta, la persona tiene que estar en el ecosistema de Meta, es decir, tener una cuenta de Instagram, ya que ambas están ligadas.

¿Si desiste de su cuenta de Threads, pierde su cuenta de Instagram?

No, esto no ocurre. Los usuarios de Threads cuentan con la opción de desactivar su perfil en Threads, lo que significa que de manera temporal, los hilos, los me gusta y las respuestas permanecerán ocultas hasta que se realice una nueva reactivación de la cuenta.

¿Será este el fin de Twitter?

Expertos explican que la plataforma del pájaro azul ha sobrevivido a muchas adversidades durante los años.

“A pesar de no haber logrado la masa que lograron las demás aplicaciones, en Twitter hay un nivel de influencia importante, por lo que se puede lograr esa masa”, precisó Samir Estefan, analista en tecnología.

Este viernes, 7 de julio de 2023, Mark Zuckerberg, CEO de Meta, informó que la cantidad de usuarios en Threads ya había llegado a 70 millones en tan solo dos días.

Cabe destacar que a Twitter le costó en promedio dos años llegar a los 30 millones de usuarios.

Elon Musk amenaza con demandar a Threads

El pasado 6 de julio de 2023, Twitter amenazó con demandar a la gigante Meta solo unas horas después de que la empresa matriz de la red social Instagram lanzara Threads , una aplicación con la que espera desplazar a la plataforma propiedad del magnate Elon Musk.

En una carta dirigida al director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, publicada el jueves por el medio de noticias en línea Semafor, el abogado de Elon Musk, Alex Spiro, acusó a la compañía de "apropiación indebida ilegal de los secretos comerciales de Twitter y otra propiedad intelectual".

La misiva acusó a Meta de contratar a decenas de exempleados de la empresa de Musk que "tenían y siguen teniendo acceso a los secretos comerciales de Twitter y otra información altamente confidencial".

Threads es el mayor desafío que a la fecha tuvo que afrontar Twitter, la empresa de Elon Musk que ha visto surgir una serie de competidores potenciales, aunque ninguno con suficiente poder aún para reemplazar a la que se constituyó en una de las plataformas de redes sociales más grandes del mundo.