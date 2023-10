Cómo hacer infografías profesionales en Canva: guía paso a paso

Diseñar ya no es tan difícil para quienes no estudiaron una carrera en artes gráficas. Canva se ha convertido en un aliado clave para crear contenido visual, y no solo para hacer piezas sencillas como historias de Instagram o invitaciones, sino también para productos académicos y laborales, como infografías.

Las infografías son una representación visual de información o datos que se ubican de manera clara y concisa para que la comprensión y asimilación de la información sea más fácil y rápida. A estas se le agrega iconos, imágenes y el texto de diferentes tamaños, por eso, aprender a hacer una infografía en Canva es muy útil, pues la plataforma le provee todos los recursos necesarios para completar su tarea con éxito.

“Las infografías son fáciles de digerir, pero no necesariamente son sencillas de crear. Por eso en Canva queremos simplificar el proceso. Canva tiene una gran variedad de plantillas y miles de ilustraciones gratis. De esta manera, puedes diseñar una infografía sobre lo que tú quieras ¡completamente gratis!”, asegura la plataforma en su sitio web.

Hacer una infografía requiere tiempo y práctica. Antes de diseñarla debe construir el contenido y hay algunas recomendaciones que puede seguir para facilitar el proceso , como definir un público objetivo, un enfoque del tema a tratar, mantener los mensajes simples y directos.

Se debe evitar el exceso de información para que la infografía quede clara. Expertos aseguran que es ideal apuntarle a que su infografía sea fácil de entender en un solo vistazo.

Para aprender a cómo hacer una infografía en Canva, lo primero que debe hacer es acceder a la plataforma y registrarse. Una vez tenga su cuenta, podrá acceder a los recursos que ofrece Canva y empezar a explorar. Una buena guía para empezar su proceso es la siguiente:

1. Elija el diseño

Debe saber que usted puede crear un diseño desde cero, pero también hay plantillas creadas que podrá facilitarle su trabajo. Una vez esté en su cuenta, haga clic en la opción "crear un diseño" en la esquina superior derecha de su pantalla y le aparecerá un cuadro de búsqueda. Allí escriba "infografía" y le aparecerán las opciones.

2. Explore plantillas

Canva ofrece una amplia variedad de plantillas de infografía. Explore las plantillas disponibles y elija la que mejor se adapte a su contenido y estilo. Debe tener en cuenta sus necesidades, la información que debe tener, si necesita gráficos, imágenes, entre otros.

3. Personalice la plantilla

Haga clic en la plantilla que elija para comenzar a editar. Puede personalizar cada elemento de la infografía, como textos, colores, imágenes y gráficos. Canva le proporciona una interfaz de arrastrar y soltar fácil de usar.

4. Agregue contenido

Agregue su contenido a la infografía. Puede incluir textos, datos, imágenes y gráficos. Asegúrese de que su infografía sea informativa y fácil de entender.



5. Juegue con la estética

Experimente con la estética de su infografía. Cambie los colores, fuentes y estilos para que coincidan con su mensaje y su audiencia.

6. Descargue su infografía

Una vez que haya terminado de diseñar su infografía, haga clic en "Descargar" en la esquina superior derecha de la pantalla. Puede elegir el formato de archivo que mejor le convenga, como PDF o imagen.

¡Listo! Con estas recomendaciones puede hacer una infografía. Es importante que se atreva a experimentar, siempre teniendo en cuenta que para las infografías la frase de "menos es más" aplica todo el tiempo.