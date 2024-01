¿Cómo saber si su celular tiene virus? Guía paso a paso

Los celulares se han convertido en extensiones esenciales de nuestras vidas, almacenan información sensible y realizan funciones cruciales. No obstante, al igual que las computadoras, estos dispositivos no son inmunes a las amenazas cibernéticas. Aprender a reconocer las señales de infección por virus y malware es fundamental para salvaguardar la integridad de su información personal y garantizar un rendimiento óptimo de su celular.

¿Qué señales debe considerar para proteger su celular?

Verificar el funcionamiento del celular: si su dispositivo presenta ralentización, demoras en la respuesta o aplicaciones que tardan en abrirse, podría ser señal de una infección. Preste atención a estos síntomas para actuar de manera preventiva.

Observar la vida útil de la batería: una disminución repentina en la duración de la batería puede indicar la presencia de malware, ya que estos programas consumen energía adicional. Esté atento a cambios inesperados en el rendimiento de la batería.

Controlar el uso de datos: un aumento repentino en el consumo de datos podría ser indicativo de una infección. Algunos virus generan un uso excesivo de datos, lo que podría resultar en costos adicionales para usted.

Detectar comportamientos extraños: lentitud general y mal funcionamiento de las aplicaciones pueden ser señales de problemas de seguridad. No subestime la importancia de identificar comportamientos inusuales.

Identificar aplicaciones no reconocidas: la aparición de programas desconocidos, especialmente después de descargar aplicaciones de fuentes no confiables, podría indicar la presencia de elementos maliciosos. Revise los ajustes y funciones para detectar cualquier anomalía.

¿Cómo comprobar la presencia de algún virus en su celular?

Aunque parte de la responsabilidad recae en usted, el uso de herramientas antivirus fortalece significativamente la defensa contra amenazas digitales. En Android, la función Play Protect de Google Play ofrece un escaneo en busca de aplicaciones perjudiciales. Para usuarios de iOS, mantener actualizados tanto las aplicaciones como el sistema operativo es clave, aunque no hay una herramienta de detección específica.

En casos persistentes, se recomienda el restablecimiento de fábrica, una medida extrema también aplicable a dispositivos Android.

¿Cómo eliminar los virus de su celular?

Emplear un antivirus: estos programas analizan su celular en busca de elementos dañinos y ofrecen indicaciones para su eliminación en caso de detección.

Optar por un restablecimiento de fábrica: devolver el teléfono a su configuración inicial resuelve muchos problemas, incluidos los relacionados con la seguridad.

Reiniciar el dispositivo: apagar y encender el celular puede ser efectivo para deshacerse de problemas técnicos menores, incluyendo aquellos causados por virus.

apagar y encender el celular puede ser efectivo para deshacerse de problemas técnicos menores, incluyendo aquellos causados por virus. Reinstalar el sistema operativo: este paso extremo implica la eliminación total de los datos del equipo. Realice una copia de seguridad antes de proceder para no perder información personal.

