Con estas aplicaciones usted puede evitar que usen su información personal si le roban el celular

A través de estas podrá evadir, por ejemplo, a los ciberdelincuentes que duplican las tarjetas SIM para obtener datos bancarios.

Para sistema Android:

Hay dos herramientas gratuitas que puede descargar en su celular llamadas kaspersky, o Eset, desarrolladas por dos de las empresas más destacadas en seguridad informática del mundo.

Diríjase a Google Play para descargar las aplicaciones. Estas herramientas tienen una función antirrobo que lo que determina son las coordenadas geográficas donde está ubicado su dispositivo perdido o robado, para que pueda proceder a bloquearlo.

Una vez instalada, diríjase a la función antirrobo. La aplicación le va a pedir que se registre. Ingrese su usuario y contraseña. Luego le solicitará un refuerzo de seguridad, es decir, una clave.

Si llegan a robarle el móvil, debe dirigirse a la página ‘Welcome to my kasperky’. Le va a pedir las claves con las que se registró. Diríjase al recuadro donde muestra su dispositivo. Dele clic y le abrirá el administrador.

Le reportan una foto del dispositivo desde el lugar donde tienen su celular.

Por último, vaya al comando bloquear y localizar, actívelo.

Su información quedará encriptada y nadie tendrá acceso a ella.

Para IPhone (IOS):

Lo que tiene que hacer desde el momento en que adquiere su dispositivo es registrar su cuenta de App Store. Desde ahí usted va a administrar la información que alberga en el aparato.

Mantenga activada la función Find My IPhone, que por geolocalización le da un panorama satelital de dónde está su celular. Estando en Find My Phone vaya a la pestaña de ayuda y elija borrar tu dispositivo. De inmediato toda la información personal que estaba contenida en él se eliminará.

Es muy importante que siempre haga ‘BackUps’ de la información, es decir, baje su información al computador, a un disco duro o en la Nube, así si tiene que bloquear el celular por el robo no va a perder su contenido.

