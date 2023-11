Conexión VPN: ¿qué es y cómo se puede aprovechar?

¿Alguna vez ha querido ver un contenido y no ha podido porque no está disponible en su ubicación? Entonces, aprender sobre las conexiones VPN y cómo funcionan puede ayudarlo a no sufrir más por este problema.

Una conexión VPN, o Red Privada Virtual, es un servicio que le permite navegar por internet de forma segura y anónima. Una VPN funciona mediante el encriptado de sus datos y el redireccionamiento de su tráfico a través de servidores remotos. Cuando se conecta a una VPN, su dirección IP se oculta y se reemplaza por la dirección IP del servidor VPN.

En caso de que no sepa, la dirección IP es un serial único que identifica a un dispositivo en internet o en una red local. Este etiquetado contiene su ubicación, por eso, al ser cambiado con una conexión VPN, le permite elegir su ubicación para que acceda a esos contenidos que están restringidos geográficamente.



Pero esa no es la única ventaja de una conexión VPN. En realidad, estas redes se conocen por su protección de su privacidad. Al mantener oculta su dirección IP real, impide que los sitios web y los anunciantes rastreen su actividad en línea.

Esto es especialmente útil para proteger sus datos personales y su historial de navegación. Incluso, cobra más sentido cuando se conecta a redes wifi públicas, como las de cafeterías o aeropuertos, pues cuando se conecta a estas, su información es vulnerable. Una VPN lo que hace es proteger sus datos de posibles ataques y garantiza una conexión segura.

Aprenda a elegir una conexión VPN

No todas las VPN son iguales. Cuando decida utilizar una VPN, deberá elegir un proveedor de servicios VPN confiable. Investigue y compare diferentes opciones para encontrar la que mejor se adapte a sus necesidades. Asegúrese de que ofrezcan un alto nivel de seguridad y privacidad.

Otras variables que debería considerar son la velocidad, para que no ralentice demasiado su navegación web. También debe elegir una VPN con servidores en ubicaciones que le interesen. Cuantos más servidores, más opciones tendrá.

Por último, pero igual de importante, asegúrese de que la VPN que esté usando tenga una política estricta de no registro de su actividad en línea. Esto, porque si busca ocultar su ubicación para proteger su identidad, entonces no querrá pasarle demasiados datos sobre sus registros virtuales a terceros.

Así puede instalar una conexión VPN

Teniendo en cuenta las anteriores recomendaciones para elegir una conexión VPN, entonces debe proceder a descargarla e instalarla. Debe saber que hay aplicaciones VPN gratuitas, unas puede descargarlas directamente en su computador, y otras son más fáciles de manipular, pues son extensiones web.

En todo caso, estos son los pasos que debe seguir:

1. Descargue e instale la aplicación VPN

Visite el sitio web oficial del proveedor VPN y descargue la aplicación adecuada para su dispositivo. Puede ser un programa para computador o una extensión web, solo siga las instrucciones de instalación.

2. Inicie la aplicación VPN



En caso de haber descargado un programa web, abra la aplicación e ingrese sus credenciales si es necesario. Una vez dentro, seleccione un Servidor VPN.

Si descargó una extensión web, entonces es más fácil, porque solo tiene que encenderla.

3. Elija un servidor VPN de la lista proporcionada por el proveedor.

Una vez esté encendida la conexión VPN, puede seleccionar un servidor en una ubicación específica para desbloquear contenido geográficamente restringido.

4. Haga clic en el botón "conectar" o similar en la aplicación VPN.

Y eso es todo. La aplicación establecerá una conexión segura a través del servidor VPN seleccionado. Usted no deberá hacer más nada durante el tiempo que navegue usando la VPN.

En caso de que quiera verificar que su VPN sí esté funcionando, entonces puede visitar sitios web como "whatismyip.com" para verificar su nueva dirección IP.

Para finalizar, le recordamos que es importante que actualice regularmente su aplicación VPN para garantizar la seguridad. Así mismo, no abuse de la herramienta. Desconecte la VPN cuando no la necesite, así también puede mejorar la velocidad de su conexión.