¿Cuáles fueron las contraseñas más utilizadas en 2023?

En la vertiginosa era digital actual, la seguridad de sus cuentas en línea se posiciona como un aspecto más crítico que nunca. El informe más reciente de Nordpass nos sumerge en el análisis de las contraseñas más utilizadas en América Latina durante el año 2023, revelando datos que llaman poderosamente la atención. A pesar de los esfuerzos continuos por concientizar a los usuarios sobre la importancia de contraseñas robustas, nos enfrentamos a una preocupante persistencia en el uso de contraseñas débiles.

En la cima de esta desalentadora lista, ¿le sorprendería descubrir que la contraseña "123456" sigue siendo la elección preferida para muchos? Este patrón lamentable no se limita a una región específica, sino que abarca dimensiones globales, desafiando los consejos y pautas de seguridad disponibles.

¿Cuáles han sido las contraseñas más comunes en 2023?

Posición Contraseña Tiempo para descifrarla Número de usos 1 123456 < 1 Segundo 4.524.867 2 admin < 1 Segundo 4.008.850 3 12345678 < 1 Segundo 1.371.152 4 123456789 < 1 Segundo 1.213.047 5 1234 < 1 Segundo 969.811 6 12345 < 1 Segundo 728.414 7 password < 1 Segundo 710.321 8 123 < 1 Segundo 528.086 9 Aa123456 < 1 Segundo 319.725 10 1234567890 < 1 Segundo 302.709 11 UNKNOWN 17 Minutos 240.377 12 1234567 < 1 Segundo 234.187 13 123123 < 1 Segundo 224.261 14 111111 < 1 Segundo 191.392 15 Password < 1 Segundo 177.725 16 12345678910 < 1 Segundo 172.502 17 000000 < 1 Segundo 168.653 18 admin123 11 Segundos 159.354 19 ******** < 1 Segundo 152.497 20 user 1 Segundo 146.233

Para hacer frente a las vulnerabilidades inherentes a las contraseñas débiles, los expertos en seguridad informática recomiendan encarecidamente optar por combinaciones más robustas. En lugar de caer en la trampa de las clásicas "123456", se aconseja la adopción de contraseñas con al menos 12 caracteres, incluyendo letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales. Esta combinación no solo fortalece la seguridad, sino que también obstaculiza los intentos de acceso no autorizado.

El informe de Nordpass no solo destaca la prevalencia de contraseñas débiles, sino que también alerta sobre el riesgo asociado al uso de información personal, como nombres o fechas de nacimiento, facilitando así el acceso no autorizado. La clave reside en la elección de combinaciones que no guarden relación directa con el usuario y en evitar patrones predecibles.

En su última edición, el informe de Nordpass sobre ciberseguridad nos ofrece información valiosa recopilada por investigadores independientes de 35 países. A continuación, presentamos un vistazo a las contraseñas más utilizadas en cinco de ellos:



passwordPosición Brasil Chile Colombia México #1 admin 123456 123456 admin #2 123456 admin admin 123456 #3 12345678 12345 12345678 12345678 #4 102030 12345678 12345 password #5 123456789 123456789 123456789 Flores123 #6 12345 111111 1234567 12345 #7 gvt12345 password 1234567890 123456789 #8 12345678910 12345678910 chuchilla MADRID73 #9 password UNKNOWN password za112233 #10 111111 krakatoa 12345678910 Dell@123 #11 123mudar 1a2b3c4d 111111 123123 #12 10203040 1234567890 000000 gtasanandreas123 #13 UNKNOWN benjamin Colombia2020 user #14 mudar123 1234567 111111 PaSsWoRd #15 senha123 antonio caicedo123 Admin123 #16 fera@123 colocolo91 11user 1234567890 #17 1234567 q1w2e3r4 ************* UNKNOWN #18 142536 pegamento123 santiago Amanda123 #19 ******** felipe1236548 admin123 admin123 #20 1234567890 garlas05 Colombia2021 Yucatan1

Según Nordpass, el 86 % de los ataques a aplicaciones web se ejecutan mediante credenciales robadas. Además, el 18 % de los elementos más comunes en la dark web abarcan cuentas en línea, direcciones de correo electrónico y contraseñas. Este mercado clandestino se erige como un amplio catálogo de información robada, subrayando la apremiante necesidad de fortalecer las medidas de seguridad digital.

Desde el año 2016, la vulneración de un asombroso total de 24 mil millones de registros se ha registrado en los anales de la ciberseguridad. Este impactante número pone de manifiesto la magnitud de las amenazas cibernéticas que enfrentamos de manera constante. Además, se estima que un usuario promedio maneja alrededor de 100 contraseñas. La responsabilidad recae en usted para asegurarse de que cada una de ellas sea sólida y resistente frente a las crecientes amenazas digitales.