Cursos de Crece con Google para fortalecer sus habilidades digitales gratuitamente

En un mundo donde las profesiones cada vez más dependen de herramientas digitales, integrar conocimiento tecnológico a su formación es clave. A veces parece difícil o costoso hacerlo, pero Crece con Google tiene la solución perfecta para que potencie sus capacidades en gastar un solo peso y avanzando a su propio ritmo.

Crece con Google, es la escuela virtual de Google. Esta herramienta opera como una biblioteca digital de acceso abierto en la que los usuarios pueden acceder a conocimiento que abarca desde marketing digital hasta desarrollo de habilidades tecnológicas.



Si usted quiere aprovechar estas herramientas, le listamos los cursos más populares de Crece con Google:

Fundamentos del Marketing Digital

Explore el universo del marketing digital con este curso esencial. Aprenderá desde lo básico hasta estrategias avanzadas para promocionar su presencia en línea. Descubra cómo Google puede ser su aliado en el crecimiento de su marca personal o negocio.

Desarrollo de Carrera en IT con Google IT Support Professional Certificate

Si busca una carrera en tecnología, este curso es tu boleto de entrada. Google IT Support Professional Certificate te equipa con habilidades técnicas esenciales para el soporte de TI, brindándote la confianza para avanzar en el mundo digital.

Google Analytics para Principiantes

Entiende y domina las analíticas web con este curso imprescindible. Descubre cómo Google Analytics puede proporcionarte información valiosa sobre el rendimiento de tu sitio web y mejorar tus estrategias en línea.

Desarrollo de Aplicaciones Android con Kotlin

Si tu pasión es el desarrollo de aplicaciones móviles, este curso te llevará al siguiente nivel. Aprende a crear aplicaciones Android utilizando Kotlin, con la guía experta de Google.

Cloud Computing con Google Cloud

La nube es el futuro, y Google Cloud es uno de los principales jugadores en este campo. Descubre cómo aprovechar la potencia de la computación en la nube con este curso, ideal para aquellos que buscan entender y aplicar soluciones avanzadas.

Inteligencia Artificial con TensorFlow de Google

Explora el emocionante mundo de la inteligencia artificial con TensorFlow. Este curso te enseñará los fundamentos de la IA y cómo aplicarlos en proyectos reales utilizando la tecnología de Google.

¿Cómo elegir el mejor curso para usted?

Al elegir un curso de Crece con Google, es importante considerar sus intereses y objetivos. ¿Qué quiere aprender? ¿Qué habilidades quiere desarrollar? Una vez tenga una idea de lo que busca, puedes empezar a explorar los diferentes cursos disponibles.



Todos los cursos de Crece con Google son gratuitos o de bajo costo, por lo que no tienes nada que perder al probarlos. Si le gusta un curso, puedes continuar con él y aprender todo lo que tiene para ofrecer. Para acceder al recurso solo debe visitar el sitio web de Crece con Google.