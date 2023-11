Descubra cómo en WhatsApp puede recuperar la vista clásica de los estados

En la era digital, WhatsApp se ha elegido como la plataforma de mensajería instantánea preferida, permitiendo a los usuarios recibir información actualizada de empresas, artistas y eventos a través de sus Canales. Sin embargo, la introducción de esta función ha generado cierta incomodidad para aquellos que prefieren la disposición clásica de los estados en la parte superior de la pantalla, especialmente porque los canales ocupan el espacio central. Para aquellos que desean mantener la clásica vista vertical de los estados, hemos preparado un sencillo proceso para personalizar su experiencia en WhatsApp.

Los mejores celulares de la historia, según la inteligencia artificial

Es crucial tener en cuenta que realizar este cambio implica renunciar a la suscripción y seguimiento de Canales, ya que la vista clásica reaparecerá al desvincularse de ellos.

Los pasos para recuperar la vista de estados sin canales son los mismos tanto en dispositivos iPhone como Android, y se detallan meticulosamente a continuación:



Inicie WhatsApp en su dispositivo. Diríjase a la pestaña de "Novedades", un espacio donde se entrelazan los estados y los Canales seguidos, junto con sugerencias de nuevos contenidos. Deje de seguir cada Canal. Para ello, navegue a cada uno de los Canales en su lista y, una vez dentro, presione el botón de tres puntos ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla. En el menú de opciones, seleccione con precisión "Dejar de seguir". Una vez haya desvinculado todos los Canales, haga una breve transición a otra pestaña de WhatsApp y, luego, regrese a la pestaña de "Novedades". Al hacerlo, experimentará la reincorporación de la vista vertical de los estados. Si la transición no es inmediata, cierre WhatsApp y vuelva a abrir la aplicación.

Es imperativo recordar que, bajo la lista de Estados, podrían emerger sugerencias de nuevos Canales. En el caso de seguir alguno o crear uno nuevo, la disposición de la pantalla cambiará nuevamente, con los Canales ocupando la mayor parte de la vista.

Publicidad

Más allá de estos ajustes en la interfaz, WhatsApp, como aplicación gratuita, ha confirmado que no integrará anuncios en la bandeja de entrada. No obstante, el director de WhatsApp, Will Cathcart, en una reveladora entrevista con Folha de S. Paulo, dejó entrever la posibilidad de introducir anuncios en otros espacios, como los Canales o los Estados.

Aprenda a ocultar su dirección IP en WhatsApp

Cathcart no solo compartió reflexiones sobre la publicidad, sino que también defendió la importancia de la encriptación de extremo a extremo. Subrayó su relevancia para los derechos humanos, la democracia y la seguridad en Internet, al tiempo que advirtió sobre los riesgos vinculados a acceder a las conversaciones de los usuarios. En este contexto, expresó su interés en implementar el cifrado de extremo a extremo en algunos Canales más pequeños en el futuro.

Publicidad

Estos cambios en la interfaz y la política publicitaria revelan la continua evolución de WhatsApp, que no solo busca perfeccionar la experiencia del usuario, sino también enfrentarse a la dinámica y siempre cambiante realidad de la publicidad en línea. Así, la plataforma se esfuerza por mantenerse a la vanguardia, adaptándose constantemente a las cambiantes necesidades y preferencias de su diverso público.