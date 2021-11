El metaverso de Facebook: lo que se sabe hasta ahora

Marck Zuckerberg lo hizo de nuevo. Millones de personas siguieron en vivo su anuncio sobre el metaverso. Desde la red social, le dijo a la humanidad que en un futuro, muy cercano, los usuarios de su plataforma, que ahora se llama "Meta", podrán habitar un espacio virtual.

El anuncio fue tan inesperado, como apabullante. ¿A qué se refería con el término "metaverso"? Juan Pablo Consuegra, jefe de Meta para la región Andina, lo explica con las siguientes palabras: "se trata de un grupo de espacios digitales que incluye experiencias en tercera dimensión, experiencias inmersivas, donde todos los usuarios están interconectados. Tú te puedes mover entre un espacio y otro, sin ningún problema".

Consuegra se refiere a espacios como un concierto, un gimnasio, una clase en el colegio o hasta una reunión de trabajo. Todos disponibles para ser recorridos por un usuario, sin necesidad de moverse del sofá de su casa. "Te puedes mover sin ningún tipo de limitación entre estos espacios y en cada uno, puedes hacer cosas que no podrías hacer en el mundo físico y podrías encontrarte con gente con la que no te podrías encontrar, por alguna razón, en el mundo físico", indica.

Ese tránsito entre los espacios digitales se haría a través de un "avatar" que podrá comprar ropa digital, comida digital, bebidas digitales con moneda digital. "También aplica para escenarios de entrenamiento. Tú estás en Bogotá y entras al metaverso en un espacio de una compañía para la cual tú trabajas, o una compañía que te está enseñando algo, te podrás mover digitalmente al punto de tener una sensación de presencia con tu entrenador, fundamentalmente diferente a lo que se logra en la actualidad".

Pero, ¿qué tan lejos estamos de que el metaverso sea una realidad? Según Consuegra, muchos de estos escenarios aún no existen, pero se están construyendo. "Si bien vamos a empezar a ver cosas muy pronto, la capacidad completa del metaverso la vamos a ver dentro de unos años, porque esto requiere mucho trabajo en equipo, no se trata de un producto de Facebook, sino de un producto de la industria con muchos participantes", añade.

Facebook llama este cambio, como el siguiente paso de las tecnologías sociales que albergará en los próximos años cerca de un billón de personas. Un paso que ya ha venido avanzando. "Hace unos meses lanzamos unas nuevas gafas de realidad virtual y aumentada, en asocio con RayBan, que son gafas que te pondrías para salir a la calle. Con la diferencia que dentro de ellas, hay computadores, cámaras y procesadores miniatura y te estoy hablando de que ya sucede hoy", apunta Consuegra.

Publicidad

Sin embargo, se abren otros interrogantes, ¿facilita el metaverso la posibilidad de que la humanidad se abstraiga de la realidad al punto de descuidar la experiencia social real y que esto genere consecuencias a largo plazo en la salud mental? Para Consuegra, hay algo claro: "No se trata de vivir en el metaverso, tú podrás tomar la decisión de cuándo entras y cuándo sales, qué quieres vivir allí y qué no. No habría una estadía prolongada. Además, el tema social se fortalecerá mucho más, al evolucionar a un escenario digital".

¿Y cómo cambian las reglas de juego para los creadores de contenido?

Aunque aún no hay respuestas definitivas, la plataforma digital tiene claro que estos usuarios serán los principales participantes del metaverso, "este escenario digital tiene un potencial de oportunidad económica enorme. Incluso para empresas que hoy no existen y van a poder desarrollar su negocio allí. Los creadores van a crear experiencias y espacios que se consumirán de una manera diferente", explica Consuegra.

Y es precisamente ese modelo comercial, el que también genera expectativa "habrá experiencias gratis que se soporten con publicidad y habrá publicidad en el metaverso. También, existirán productos y servicios donde pagues un dinero, sin necesidad de ver publicidad", puntualiza.

En el caso específico de Colombia llama la atención saber qué tan lejos estamos de vivir esa experiencia. Para Consuegra es claro que en el país aún hay muchas variables que tendrán que sumarse en meses y años para ofrecer un servicio de realidad virtual de este tipo, sin embargo, explica "la infraestructura tiene que transformarse, el acceso tiene que mejorarse. Nosotros tenemos 100% de acceso, pero tendríamos que ver cómo es el ancho de banda, lo que tendría que consolidarse mucho más. También se tendrá que construir mucho hardware, dispositivos que den acceso o faciliten la experiencia en el metaverso".

Publicidad

No hay que olvidar que este anuncio de Facebook, se dio en medio del escándalo por la filtración de documentos privados de la compañía en los que se denuncia el impacto negativo, en algunos casos, en las adolescentes, la incitación a la violencia, entre otros. ¿Qué pasará con el manejo de datos de los usuarios en el metaverso?, ¿se pediría mayor información personal de los usuarios? A lo que Consuegra responde: "Para Facebook, siempre ha sido una prioridad el tema. La identidad podría asociar el avatar con una cuenta de correo electrónico, algo que aún hay que desarrollar y se hará desde temprano. El cuidado de este tema se trabajará de manera estratégica".

A esto se suma que para Facebook es clave poner en práctica las lecciones aprendidas en el metaverso. "Esta apuesta de la compañía es tan grande, que por eso se hizo el cambio de nombre a Meta, estamos hablando de un tema fundacional. Lo vemos como el siguiente paradigma tecnológico. La tecnología nos permitió primero comunicarnos por correo, luego a través de la voz y, finalmente, por video. Ahora será por presencia real, donde podremos estar juntos en una conexión real, ese es el sueño y esa es la visión puesta sobre la mesa", finaliza.