El toque moderno que trae la movilidad eléctrica a La Habana

Hablamos de motocicletas, triciclos y cuatriciclos eléctricos, una opción de movilidad que seduce a más de un conductor en La Habana, Cuba, como a Sixto González: "A mí me queda poco camino por la edad, pero ojalá hubiera cogido esto (los carros eléctricos) antes y la vida me diera la oportunidad de tener uno superior y la gasolina, imagínese, luchando con ella durante 50 años, ya no quiero ni olerla".

Desde 2019, los habitantes luchan para encontrar combustible, luego de que Washington endureciera las sanciones contra Cuba al bloquear el arribo de tanqueros venezolanos.

Un problema que ya no experimenta Raúl Suárez, un empleado de seguridad. Cuenta que desde que compró una motocicleta eléctrica quedaron atrás las filas para tanquear. "He resuelto mucho con ella, de verdad que sí", asegura.

De naciones como China o Vietnam provienen la mayoría de las motos importadas a Cuba. Las ensamblan en una antigua armadora de camiones soviéticos, desde allí impulsan esa ola verde que gana terreno en las calles de La Habana.

"Nosotros tenemos un proyecto, un objetivo, el objetivo es lograr hacer 10.000 bicicletas eléctricas, romper una barrera que hemos tenido hasta ahora de nada más hacer 5.000 ciclos, ahora estamos tratando de hacer 10.000", señala Elier Pérez, director de la planta Minerva.

El Gobierno de la isla también le pone el ojo al tema y trabaja en darle prioridad al transporte público y el de carga para la distribución de alimentos, así lo asegura Guillermo González, director de ingeniería del Ministerio de Transporte de Cuba.

"Con esto disminuimos el consumo de combustible, tanto de diésel como de gasolina, y al mismo tiempo disminuimos la contaminación de CO2 a la atmósfera", sostuvo el funcionario.

