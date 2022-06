"En diez años, mil millones de personas habitarán el metaverso": la apuesta de Meta

Desde que Mark Zuckerberg , creador de Facebook, ahora conocido como Meta, anunció su apuesta por el metaverso el mundo volcó su mirada sobre los avances en realidad virtual. Pero, ¿de qué se trata este universo paralelo?, ¿cuándo podremos habitar en él? Todas esas preguntas se las hicimos a Susana Cipriota, Líder de Alianzas de Plataforma de Meta para Latinoamérica.

¿Qué se entiende por metaverso?

Nosotros entendemos el metaverso, como el sucesor del internet móvil, es el siguiente ecosistema. Es un conjunto de espacios virtuales con experiencias tridimensionales. No es único de nosotros, lo construimos entre todos y allí vamos a poder compartir con otras personas; es inherentemente social. Nosotros nos imaginamos que en diez años, mil millones de personas van a estar en el metaverso, en su vida diaria, con diferentes objetivos: puede ser entretenimiento, ir de compras, educándonos, capacitándonos.

¿Por qué es tan difícil explicar el concepto? ¿A usted le ha costado explicarlo?

¡Siempre es un desafío! Por lo general, necesito un apoyo visual, pero realmente cuando la gente prueba por primera vez los dispositivos de realidad virtual ahí le veo cambiar la cara y decir: esto es el metaverso. En un espacio como este: Horizon Workrooms, el que estamos probando hoy, podemos ver el potencial.

¿Cómo explicar qué es un avatar y qué novedades tiene Meta para estas representaciones en el mundo virtual?

El avatar nos representa y nos facilita interactuar en estos espacios tridimensionales. Quizás a las generaciones más grandes les cuesta ser representadas por avatars, pero otras generaciones como los centenialls ya están creando mundos, compartiendo con amigos en otras plataformas. Seguramente ellos nos educan a los mayores. La idea es que los avatars nos representen, sean customizables, se puedan personalizar, y que cada vez repliquen mejor el movimiento de la cara, por ejemplo.

En Colombia, tenemos aún unas brechas digitales muy grandes y también el acceso a internet no es posible, a pesar de los esfuerzos en todas las zonas del país. También hay retos en la velocidad del internet. ¿Qué tan pronto puede el metaverso ser realidad en nuestro país?

En Argentina, no es muy diferente, la visión es a cinco o diez años, tal vez en Latinoamérica tarde quince. Por eso, estamos trabajando en desarrollar esta infraestructura necesaria porque aún trayendo estos dispositivos de realidad virtual a nuestra región, en el día de hoy, la infraestructura de conectividad no está lista para que todos nos pongamos los dispositivos y compartamos la vida a través de la realidad virtual. Entonces, son diferentes bloques en los que tenemos que ir avanzando. Nosotros también anunciamos un fondo de inversión para capacitar a la nueva generación de creadores del metaverso y distribuimos ese fondo a través de socios en la región como Platzi. Ellos nos están ayudando a escalar la capacitación para que los talentos estén listos para escalar a este otro universo.

Hay quienes ven con preocupación el uso de la realidad virtual sobre todo, en el caso de la salud mental a largo plazo. ¿Qué decir?

Siempre me preguntan, '¿vos te imaginás que nos quedemos todo el día con los dispositivos puestos?' Mi respuesta es no, claramente no. Siempre la experiencia física no la va a reemplazar nada, pero también entendimos que durante la pandemia, tenemos un ejemplo claro de que a veces estar en el mismo espacio físico es imposible o es muy caro. Entonces, justamente esta capacidad de sentir que compartir, la ofrece este entorno virtual. Lo que hace bien Meta es democratizar la tecnología, y la apuesta es recorrer estos diez, quince años, la construcción de este ecosistema con muchos jugadores.