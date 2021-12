Estos celulares de Android y Apple dejarán de funcionar para 2022

Según anunció la compañía Google , a partir del primero de enero de 2022 todos los celulares con la versión 2.3.7 del sistema operativo de Android no recibirán ningún tipo de actualización. Esto a su vez puede provocar que estos dispositivos sean más susceptibles a errores o ataques cibernéticos. Por tal razón, es importante que conozca cuáles smartphones quedarán prácticamente inservibles para el próximo año.

Celulares de Android que dejarán de funcionar en 2022

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Xcover 2

Archos 53 Platinum

HTC Desire 500

Caterpillar Cat B15

Sony Xperia M

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

Huawei Ascend G740

ZTE Grand S Flex

Faea F1

THL W8

ZTE Grand X Quad v987

ZTE Grand Memo

Samsung Galaxy Ace 2

LG Lucid 2

LG Optimus F7

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus F5

LG Optimus L5 II

LG Optimus L5 II Dual

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus L7 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus F3

LG Optimus L4 II

LG Optimus L2 II

LG Optimus F3Q

Lenovo A820

Huawei Ascend Mate

ZTE V956

UMi X2

Huawei Ascend D2

Samsung Galaxy Core

Recuerde que si usted no conoce el modelo de su celular puede ingresar a ‘Ajustes’ o ‘Configuración’ y encontrará una pestaña denominada ‘Acerca del teléfono’ o ‘Sobre el teléfono'; una vez la seleccione aparecerá el nombre del dispositivo y su sistema operativo.

Celulares de Apple que dejarán de funcionar en 2022

Por su parte, Apple también compartió un listado con todos los celulares que dejarán de funcionar para el próximo año. Para consultar el modelo de su dispositivo, puede ingresar a ‘Configuración’, 'General' y después a la pestaña ‘información’.

iPhone 4 (8 GB)

iPhone 4S

iPhone 4S (8 GB)

iPhone 5

iPhone 5C

Además, la compañía también informó que el iPhone 6 y iPhone 6 Plus no recibirá actualizaciones a finales del próximo año y los propietarios de estos celulares no podrán acercarse a ningún centro de reparación oficial de Apple.