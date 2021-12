Estos son los peores videojuegos del 2021, según un reconocido portal

El 2021 está próximo a acabarse y, como es de costumbre, en el mundo de los videojuegos hubo títulos de gran calidad que divirtieron a cientos de personas. Sin embargo, existe el otro lado de la moneda, la de los peores videojuegos del año.

Metacritic, uno de los portales más reconocidos, lanzó la lista de los peores videojuegos del 2021 . El top 10 tuvo en cuenta la valoración e importancia de cada juego.

Encabezando la lista está eFootball 2022 . El sucesor del PES venía como una apuesta revolucionaria en los simuladores de fútbol, sin embargo, su lanzamiento fue todo un fracaso, pues el juego estaba lleno de fallos y no cumplió ninguna de las expectativas.

Entre los otros títulos que se destacan en este top está GTA: The Trilogy – Definitive Edition. La remasterización de los clásicos de Rockstar fue también un fracaso, puesto que los seguidores de la franquicia esperaban más.

Vea la lista completa:

1. eFootball 2022 - 25/100

2. Werewolf: The Apocalypse – Earthblood - 42/100

3. Balan Wonderworld - 44/100

4. Of Bird and Cage - 44/100

5. Demon Skin - 48/100

6. PixelJunk Raiders - 49/100

7. The Unexpected Quest - 49/100

8. Taxi Chaos - 51/100

9. Akiba’s Trip: Hellbound & Debriefed - 52/100

10. GTA: The Trilogy – Definitive Edition - 53/100