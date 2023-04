Fotógrafo confiesa que inteligencia artificial creó imagen ganadora y rechaza premio

Boris Eldagsen, un fotógrafo alemán, rechazó un prestigioso premio al confesar que había sido “travieso” al generar la imagen premiada utilizando la inteligencia artificial.

Eldagsen había sido seleccionado como ganador en la categoría abierta creativa de los Premios Mundiales de Fotografía de Sony. La imagen representaba en blanco y negro a dos mujeres de diferentes generaciones.

Pero, según explicó el fotógrafo y artista, la generación de la imagen con inteligencia artificial fue hecha a propósito. Dice que quería saber si las competencias internacionales estaban listas para distinguir la creación humana de la inteligencia artificial.

“No lo están”, dijo Boris Eldagsen en su página web al explicar las razones para presentar la imagen y, posteriormente, rechazar el premio.

Publicidad

Boris Eldagsen estudió fotografía y artes visuales en la Academia de Arte de Maguncia, arte conceptual e intermedio en la Academia de Bellas Artes de Praga y bellas artes en la Escuela de Artes y Comunicación Sarojini Naidu en Hyderabad.

"Nosotros, el mundo de la fotografía, necesitamos una discusión abierta", dijo Eldagsen. "Una discusión sobre lo que queremos considerar fotografía y lo que no.

¿Es el paraguas de la fotografía lo suficientemente grande como para invitar a las imágenes de IA a entrar, o sería un error?

Publicidad

"Con mi rechazo del premio espero acelerar este debate", explicó.

"Un momento histórico para la fotografía"

El fotógrafo también explicó por qué consideraba el premio otorgado a la imagen como “histórico”, pues es la primera vez que la inteligencia artificial gana un prestigioso concurso de fotografía.

"¿Cuántos de ustedes sabían o sospechaban que era generada por IA? Algo sobre esto no se siente bien, ¿verdad?”, indicó.

"Las imágenes y la fotografía de IA no deberían competir entre sí en un premio como este. Son entidades diferentes. La IA no es fotografía. Por lo tanto, no aceptaré el premio", añadió.

Publicidad

El hombre también sugirió donar el premio a un festival de fotografía organizado en Odesa, Ucrania.

El hecho llega en medio de un intenso debate sobre el uso y las implicaciones de la inteligencia artificial en el mundo.

En algunos sectores incluso hay advertencias casi apocalípticas de que la tecnología está a punto de dañar irreversiblemente la experiencia humana.

Publicidad

Los recientes avances en el uso de la IA en chatbots, automóviles sin conductor, software de composición de canciones y el desarrollo de productos farmacéuticos han estimulado la discusión. El director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, dijo que las preocupaciones sobre la IA lo habían mantenido despierto por la noche y advirtió que la tecnología puede ser "muy dañina" si se implementa incorrectamente.

Un portavoz de la Organización Mundial de Fotografía, creadora del concurso, confirmó que Boris Eldagsen les había informado de que había utilizado inteligencia artificial al recibir la comunicación como ganador y antes de que el premio se hiciera público.

“Después dos décadas de fotografía, mi enfoque artístico se ha desplazado más hacia la exploración de las posibilidades creativas de los generadores de IA", escribió en su comunicación el artista.

"La categoría creativa de la competencia abierta da la bienvenida a varios enfoques experimentales para la creación de imágenes, desde cianotipos y rayografías hasta prácticas digitales de vanguardia. Como tal, después de nuestra correspondencia con Boris y las garantías que proporcionó, sentimos que su entrada cumplía con los criterios para esta categoría, y apoyamos su participación”, indicó el concurso.

Publicidad

"Además, esperábamos participar en una discusión más profunda sobre este tema y acogimos con beneplácito el deseo de Boris de dialogar preparando preguntas para una sesión de preguntas y respuestas dedicada con él para nuestro sitio web”, añadió el prestigioso concurso.

"Como ahora ha decidido rechazar su premio, hemos suspendido nuestras actividades con él y, de acuerdo con sus deseos, lo hemos eliminado de la competencia. Dadas sus acciones y la declaración posterior señalando sus intentos deliberados de engañarnos y, por lo tanto, invalidando las garantías que proporcionó, ya no sentimos que podamos entablar un diálogo significativo y constructivo con él”, explicó el vocero.

“Reconocemos la importancia de este tema y su impacto en la creación de imágenes hoy en día. Esperamos seguir explorando este tema a través de nuestros diversos canales y programas y damos la bienvenida a la conversación al respecto. Si bien los elementos de las prácticas de IA son relevantes en contextos artísticos de creación de imágenes, los premios siempre han sido y seguirán siendo una plataforma para defender la excelencia y la habilidad de los fotógrafos y artistas que trabajan en el medio", finalizó la organización.