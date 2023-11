Google anuncia eliminación masiva de cuentas: ¿cómo proteger su cuenta de Gmail?

El anuncio de Google sobre la eliminación masiva de cuentas de correo electrónico a partir del 1 de diciembre ha generado cierta inquietud entre los usuarios. La razón detrás de esta medida es clara: fortalecer la seguridad de sus servicios, en particular, Gmail. Esta plataforma de correo electrónico es ampliamente utilizada y, por lo tanto, atractiva para cibercriminales que buscan oportunidades para cometer fraudes en línea.

Aprenda a ocultar su dirección IP en WhatsApp

La decisión de Google se centra en las cuentas que han permanecido inactivas durante un periodo de dos años. Esto significa que si no ha utilizado su cuenta de Gmail o no ha iniciado sesión en ella durante ese tiempo, su cuenta podría estar en riesgo de ser eliminada. Y no solo eso, todos los datos asociados a la cuenta, como correos electrónicos, contactos y archivos en Google Drive, también se perderán.

La lógica detrás de esta medida es reducir el riesgo de que las cuentas inactivas sean objeto de interés para ciberdelincuentes. Los hackers suelen aprovechar las cuentas inactivas como trampolines para cometer estafas y otros delitos en línea, lo que puede resultar en una experiencia desagradable para los usuarios legítimos.

Publicidad

Es importante destacar que Google ha establecido ciertas excepciones a esta política. Esta medida no afectará a las cuentas de empresas ni a las cuentas de instituciones educativas. Tampoco se eliminarán las cuentas inactivas que tengan canales, videos o comentarios en YouTube, ni las que cuenten con un saldo en la plataforma o una aplicación publicada en la Play Store. Google ha definido estas excepciones para evitar inconvenientes innecesarios a los usuarios legítimos que utilizan estos servicios.

Para brindar a los usuarios una oportunidad de proteger sus cuentas, Google enviará notificaciones antes de proceder con la eliminación. Estas notificaciones se enviarán a la dirección de correo electrónico de Google o a la dirección de recuperación que haya especificado previamente. Esto permitirá a los usuarios tomar medidas para evitar la eliminación de sus cuentas.

¿Cómo puede saber si su cuenta de Google está activa según la política de cuentas de Google?

Publicidad

Una cuenta se considera activa si el usuario puede realizar una serie de acciones, como leer o enviar correos electrónicos, utilizar Google Drive, ver videos en YouTube, compartir fotos, descargar aplicaciones, usar la Búsqueda de Google y acceder a servicios de terceros utilizando la función "Acceder con Google."

Humane Ai Pin: el dispositivo con IA que podría reemplazar a los celulares

Si posee una cuenta antigua de Google que ha estado inactiva, existen formas sencillas de evitar su eliminación. Solo necesita iniciar sesión y realizar acciones simples, como descargar una aplicación desde la Play Store, ver un video en YouTube, enviar un correo electrónico o utilizar su cuenta de Google para acceder a plataformas de terceros, como redes sociales o servicios de streaming.

Google recomienda que los usuarios inicien sesión en sus cuentas al menos una vez cada dos años para mantenerlas activas. Una vez que haya iniciado sesión, también es aconsejable utilizar los servicios asociados a su cuenta, como Google Drive, Fotos o Calendario, para demostrar que sigue utilizando activamente su cuenta.