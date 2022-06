Google suspende a ingeniero que dice que uno de sus chatbots "tiene vida propia"

Blake Lemoine, ingeniero de Google, comentó en días pasados que utilizó en su computador portátil la interfaz de LaMDA, un generador de chatbots que utiliza inteligencia artificial, y que esta parece tener vida propia.

Lemoine, de 41 años, aseguró que la conversación fue tan increíble, tan surrealista, que le llevó a concluir que la inteligencia artificial está cobrando cierta conciencia.

Publicidad

"Si no supiera qué es exactamente, quién es este programa de computadora que construimos recientemente, pensaría que se trata de un niño de siete u ocho años que sabe física", dijo el ingeniero.

Tras la difusión de esta información, la compañía tecnológica anunció la suspensión de Blake Lemoine y se pronunció al respecto.