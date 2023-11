GPTs, el nuevo chatbot de inteligencia artificial que se adapta a sus necesidades

En la escena de la inteligencia artificial (IA) apareció una nueva herramienta: GPT-3, una creación de OpenAI, una empresa líder en investigación de este campo, que busca que los usuarios puedan crear sus propios chats basados en IA.

GPTs, que significa "Generative Pre-trained Transformers", es un modelo de lenguaje que utiliza el aprendizaje profundo para comprender y generar texto de manera similar a un ser humano. Imagine una máquina que puede entender, traducir, generar contenido, e incluso mantener conversaciones con usuarios de manera casi indistinguible de un humano.



Le puede interesar: Cómo funciona la inteligencia artificial: el cerebro detrás de la tecnología

GPT ha sido entrenado en una vasta cantidad de datos de texto, desde libros y artículos hasta conversaciones en línea. Este extenso entrenamiento le permite entender el contexto y generar respuestas coherentes a partir de fragmentos de texto de entrada. Su arquitectura de transformar es la clave detrás de su capacidad para comprender y generar texto con tanta destreza.

Entre las múltiples funciones que le permitiría hacer GPT están:



Traducir idiomas: Imagine viajar a un país extranjero y tener a tu disposición un traductor instantáneo en su bolsillo, pues GPTs lo hace posible. Puede traducir texto de un idioma a otro de manera eficiente.

Imagine viajar a un país extranjero y tener a tu disposición un traductor instantáneo en su bolsillo, pues GPTs lo hace posible. Puede traducir texto de un idioma a otro de manera eficiente. Creación de contenido : ¿Necesita contenido para su sitio web o blog? GPTs puede generar texto relevante y de alta calidad en cuestión de segundos. Esto ahorra tiempo y esfuerzo a los redactores.

: ¿Necesita contenido para su sitio web o blog? GPTs puede generar texto relevante y de alta calidad en cuestión de segundos. Esto ahorra tiempo y esfuerzo a los redactores. Asistencia virtual: GPTs se ha utilizado en chatbots y asistentes virtuales, brindando a los usuarios una experiencia de atención al cliente más efectiva y fluida.

GPTs se ha utilizado en chatbots y asistentes virtuales, brindando a los usuarios una experiencia de atención al cliente más efectiva y fluida. Generación de código: incluso en el campo de la programación, GPTs puede ayudar a los desarrolladores a escribir código más rápido y eficientemente.

Así, con todas estas posibilidades, usted podrá crear su propio chat con instrucciones personalizadas, el cual podrá orientar a un propósito determinado. Por ejemplo, podrás crear un ChatGPT específico para que le enseñe matemáticas, le dé datos aleatorios de un tema o simplemente le ayude con trucos de algún juego.



Así puede usar GPT e inteligencia artificial

Lo primero que debe saber es que el acceso a GPTs está reservado para usuarios de pago, ya sea suscriptores de ChatGPT Plus o ChatGPT Enterprise para empresas. Si no cuenta con una cuenta paga, no podrá acceder al servicio.

Publicidad

Si cuenta con la suscripción, entonces para aprovechar GPTs y crear su propio chatbot personalizado, necesita comenzar una conversación en la sección de creación. En esta fase, debe proporcionar instrucciones claras que describan sus objetivos, ofrecer información adicional si es necesario y definir los parámetros en los que deses que se enfoque la herramienta.

Es importante indicar lo que no desea que haga el chat, estableciendo las acciones que están fuera de los límites. También debe decidir si quiere que el ChatGPT navegue por la web en busca de información adicional, analice datos específicos o incluso genere imágenes con DALL-E 3. En resumen, debe considerar todas las características disponibles en ChatGPT y determinar cuáles son relevantes para su tarea.

Al seguir este proceso, obtendrá un ChatGPT personalizado que estará diseñado para realizar acciones específicas, convirtiéndose en su propio asistente de inteligencia artificial con un propósito definido.