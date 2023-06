Ahora no

¿Ha sido víctima de fraude digital? Con esta ley no deberá pagar créditos ni podrá ser reportado Con la ley de fraude digital ‘Si es estafa, no paga’, aprobada en su último debate en el Congreso, serán las empresas las que se encarguen de realizar la investigación para determinar si se realizó, o no, una suplantación de identidad al acreedor.