Huawei Watch GT 4: ¿qué funcionalidades se destacan en este nuevo reloj inteligente?

En la actualidad, son muchas las personas que incorporan a su rutina diaria el uso de un reloj inteligente en su muñeca. Este dispositivo ofrece la funcionalidad de no solo proporcionar la hora, sino también de informar en tiempo real sobre el estado físico de quien lo lleva, así como de recibir notificaciones de redes sociales.

Es así como Huawei ha destacado siendo líder en esta tendencia y como parte de su compromiso con la innovación, presenta anualmente actualizaciones de sus dispositivos. En este contexto, Huawei ha lanzado hace pocos días el Huawei Watch GT 4, la versión más reciente de su icónico reloj inteligente.



Pocos días en el mercado y se ha convertido en el favorito

Huawei ha sobresalido con su último dispositivo al ofrecer un diseño vanguardista y atractivo, respaldado por una batería de larga duración y sensores integrados para el monitoreo de la salud.

El Huawei Watch GT 4, de 46 mm, destaca por su pantalla AMOLED de 1,43 pulgadas, con una impresionante resolución de 466x466 píxeles y una densidad de 352 PPI. En resumen, se destaca por su excepcional nitidez, reproducción de color y brillo. Además, para quienes prefieren un formato más compacto, hay una versión de 41 mm con una pantalla de 1,32 pulgadas.

Este reloj ha ganado popularidad especialmente entre los entusiastas del deporte, ya que incluye funcionalidades como GPS y métricas avanzadas para actividades como ciclismo y carrera también cuenta con resistencia al agua convirtiéndolo en un aliado para los nadadores, mientras que la capacidad de medir el ritmo cardíaco agrega un elemento adicional al seguimiento de la salud.

Gracias a su calidad y precio competitivo, Huawei Watch GT 4, ha sido reconocido como uno de los mejores en su categoría. En cuestión de meses, se ha convertido en uno de los favoritos del público, agotando casi por completo sus unidades, especialmente a través de plataformas como Amazon.



Capaz de detectar irregularidades en el ritmo cardíaco

Como se explicó anteriormente, este reloj inteligente se presenta como un valioso aliado para la salud, ya que con su precisión garantiza un monitoreo efectivo para estabilizar el ritmo cardíaco.

Además, notifica posibles riesgos de fibrilación auricular o latidos prematuros. Al detectar estas variaciones, el Huawei Watch GT 4, permite a los usuarios alertarse tempranamente sobre posibles arritmias, caracterizadas por un ritmo cardíaco demasiado rápido, lento o irregular.

Es fundamental señalar que este dispositivo no sustituye a herramientas médicas y los datos proporcionados son de referencia, no siendo cien por ciento efectivos para realizar diagnósticos. No obstante, resulta útil al proporcionar información que puede compartirse con especialistas para facilitar el abordaje de los síntomas experimentados.

Para activar esta función en el Huawei Watch GT 4, siga estos pasos: