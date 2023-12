¿Su celular es 5G? Así puede identificarlo

Las redes de internet en Colombia serán más rápidas y consistentes a partir de finales de 2024, cuando se espera que empiece a funcionar la tecnología 5G en el país. El Gobierno de Gustavo Petro ya entregó el contrato para que varios operadores empiecen a desplegar la infraestructura necesaria para que el servicio funcione, pero hay que tener un punto en cuenta: aunque la red 5G empiece a funcionar, usted solo podrá acceder a sus beneficios desde su dispositivo móvil si este es capaz de detectar ese espectro.

La tecnología 5G es la última generación de redes de internet, por eso es relativamente nueva y solo los celulares producidos en los últimos años son compatibles con ella. Los dispositivos más antiguos, que fueron fabricados antes del lanzamiento de la tecnología 5G, no tienen el hardware necesario para conectarse a estas redes.

Usualmente, al conectarse a una red de este tipo, podrá leer en la parte superior de su celular la palabra 5G. Justo al lado de los iconos de la señal. Ya que en Colombia aún no está activo el espectro, deberá averiguarlo de otra forma y así estar preparado.

Para conocer de antemano si su celular capta la tecnología 5G puede poner en práctica alguna de estas acciones sencillas que no le tomarán más de 5 minutos:

Mire la caja del celular

Si su celular recibe la tecnología 5G, lo más probable es que en la caja donde venía empacado vea un logotipo o un texto que indique que es compatible con la mencionada red.

Consulte el sitio web del fabricante

Si no está seguro de si su dispositivo recibe la tecnología 5G, puede consultar el sitio web del fabricante. En la mayoría de los casos las marcas tienen una pestaña en su web dedicada a cada modelo de celular y ahí deberá buscar las especificaciones del teléfono para saber si es 5G.



Compruebe la configuración de su celular

En la mayoría de los celulares, puede encontrar información sobre la compatibilidad con la tecnología 5G en la configuración del celular. El proceso puede variar según el sistema operativo y el modelo del celular, pero el paso a paso estándar para averiguarlo es el siguiente:

Descubra si su celular Android recibe tecnología 5G



Abra las preferencias del sistema. Entre en la sección de Conexiones, Redes e Internet o Datos móviles Ingrese a los ajustes de la SIM o de la línea móvil y elija la opción de Tipo de red preferida.

Si encuentra referencias al 5G, entonces su celular es compatible.

Descubra si su iPhone recibe tecnología 5G



Vaya a la configuración de iOS. Haga clic en Datos móviles. Selecciones las Opciones y diríjase a Voz y datos. Consulte las posibles referencias al 5G.

Ese es el paso a paso para identificar si su dispositivo de Apple recibe tecnología 5G, pero un dato para ahorrar tiempo es saber cuál modelo de iPhone tiene. Los iPhone 12 son los primeros móviles de Apple compatibles con 5G, lo que significa que de la serie 11 hacia abajo no pueden acceder a ese espectro.

¿Qué pasa si su celular no es 5G?

Si su celular no recibe la tecnología 5G, no podrá conectarse a redes de este tipo, lo que significa que no podrá disfrutar de velocidades de descarga y carga más rápidas.

Aun así, sí puede acceder a redes de internet móvil desde su celular si este es un dispositivo inteligente. Actualmente, la mayoría están configurados para recibir señal 4G, que es la que funciona hasta la fecha en Colombia. Con esta red puede navegar a una velocidad estándar y cumplir con otras funciones como llamar y enviar mensajes de texto

Tenga en cuenta que no es necesario que cambie su celular una vez se active el espectro 5G. Revise sus necesidades y sabrá si debe hacerlo o no, pues si no necesita velocidades de descarga y carga tan rápidas, entonces es posible que no valga la pena pagar más por un celular con tecnología 5G.