Impacto de la publicidad en las aplicaciones móviles que utilizan los niños: ¿debe regularse?

Para esta pregunta repetitiva: ¿cuánto tiempo permanecen los niños en sus dispositivos móviles? Hay múltiples respuestas. En Latinoamérica, por ejemplo, se estima, que más del 30% de los menores de 12 años destinan de dos a tres horas para navegar en aplicaciones y jugar. Un porcentaje que, sin embargo, no es exacto porque varía gracias a factores como el contexto social, cultural y familiar.



No obstante, este interrogante plantea uno más complejo y es ¿qué riesgos enfrentan los menores en ese lapso? De acuerdo con el profesor Óscar Javier Robayo Pinzón, profesor de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, hay uno que pasa muchas veces desapercibido: la publicidad oculta.

“Encontramos que en una muestra de 135 aplicaciones, tanto educativas como de juegos para niños, el 95% contenía publicidad y muchos de estos avisos buscaban que los niños hicieran compras dentro de estas aplicaciones”, explica Robayo.

El profesor lideró junto con docentes de la Universidad Complutense de Madrid (España), Universidad del País Vasco (España), Universidad Panamericana (México) y Universidad Nacional (Colombia) un estudio que encuestó a 1.454 padres de familia de niños entre los 5 y 16 años, en estos tres países.

“Encontramos, por ejemplo, que los niños menores de 7 años tienen profundas limitaciones para identificar lo que es un contenido comercial del juego o el entretenimiento. Entre los 7 y los 11 años ya hay mayor nivel de concientización. A partir de los 12 años, esa alfabetización es más amplia”, indica.

El contenido puede abarcar avisos publicitarios que incitan al usuario a comprar, a descargar aplicaciones que, por ejemplo, podrían solicitar el acceso a la cámara del dispositivo o ubicación, o promueven conductas alimentarias poco saludables.

“Una de las conclusiones de este estudio es el urgente llamado a los padres de familia para que adquieran alfabetización publicitaria. Esto no es más que ser capaces de reconocer la publicidad incrustada o disimulada en el contenido que consumen los niños y ser capaces de explicarles cómo reconocerlo. Una necesidad que aumenta especialmente con los nuevos metaversos en donde cada vez es más difícil hacer esta distinción”, apunta.

Y es que las cifras así lo demuestran. La encuesta reveló, por ejemplo, que frente a la pregunta “¿saben sus hijos qué es la publicidad móvil?”, en México y Colombia, el 56% en promedio dijo que no, mientras que en España ese porcentaje mejoró y fue solo del 27%.

“Para reducir esos porcentajes, los colegios no están haciendo la tarea; el Estado, menos, y la regulación no solo en Colombia, sino en muchos otros países, es muy laxa. La responsabilidad creería que, en estos momentos, es de padres y madres, de apropiarse de este concepto y de no solo revisar qué tipo de juego se juega, qué influenciador se sigue o de simplemente restringir horarios. Se trata de primero informarse, de sentarse con nuestros hijos para ver lo que ellos ven y hablarlo”, concluye Robayo.