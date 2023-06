Instagram, Facebook y WhatsApp presentan falla a nivel mundial: no se preocupe, no es su celular

Este viernes, 16 de junio, cientos de usuarios reportaron fallas en Instagram, Facebook y WhatsApp, aplicaciones que hacen parte de la compañía Meta.



Según han informado internautas, WhatsApp no permite enviar audios ni archivos, en el caso de Instagram, no se logra publicar historias, mientras que en Facebook no se puede cargar fotografías ni videos.

Como en ocasiones anteriores, los memes tras la caída de las plataformas Instagram, Facebook y WhatsApp no se han hecho esperar.

whatsapp e Instagram y también facebook en estos momentos pic.twitter.com/lDBgaTE90x — albert gonzalez (@albertoglez_) June 16, 2023

Todos viniendo a twitter a ver si se cayó Instagram y whatsapp pic.twitter.com/jASIj7WFdm — Stardust✨👽 (@zemisu320) June 16, 2023

Hasta el momento, no hay información oficial sobre lo sucedido con Instagram, Facebook y WhatsApp-



Y es que, días atrás, usuarios también reportaron fallas en WhatsApp. La caída, que tuvo lugar el pasado 5 de junio, tuvo una duración de al menos 15 minutos.



Internautas señalaron que la falla inhabilitó a las personas que usan la red de mensajería en plataformas como Chrome, Microsoft Edge y Opera. No obstante, solo afectó la versión de escritorio, pues la aplicación en los celulares funcionó con total normalidad.

Más sobre WhatsApp:



WhatsApp permitirá editar los mensajes hasta 15 minutos luego de ser enviados

WhatsApp permitirá desde ahora que sus usuarios puedan editar mensajes enviados para "corregir errores", o simplemente porque han "cambiado de opinión", anunció el martes 23 de mayo la red social.

"Desde corregir un simple error ortográfico hasta añadir más contexto a un mensaje, estamos encantados de ofrecerte más control sobre tus chats", puntualizó WhatsApp.

El usuario que quiera modificar un texto suyo solo tendrá que pulsar prolongadamente sobre el mensaje enviado y elegir 'Editar' en el menú. Esta posibilidad estará permitida hasta 15 minutos después de enviar el mensaje.

Para que los usuarios que reciban el mensaje sepan que el emisario los ha modificado, los textos editados aparecerán como 'Editado', pero sin mostrar el historial de ediciones.



Como ocurre con todos los mensajes personales, multimedia y llamadas, todos los mensajes y modificaciones que realice un usuario están protegidos por un cifrado de extremo a extremo, recuerda WhatsApp.

Esta función ha empezado a llegar a los usuarios de todo el mundo y estará disponible para todos en las próximas semanas.

La aplicación WhatsApp también implementó recientemente una nueva mejora para ofrecer una mejor experiencia a sus usuarios. Se trata de la opción para bloquear algunos chats con contraseña, reconocimiento facial o huella dactilar.

La nueva función es ideal para aquellas personas que deben compartir su celular con otras personas por diferentes motivos. Para bloquear un chat, debe elegir el nombre de la persona o del grupo y hacer clic en la opción 'Bloquear'.

Para ver estas conversaciones solo debe arrastrar hacia abajo la bandeja de entrada lentamente, e ingresar su contraseña o datos biométricos, informa WhatsApp.

Hasta el momento, la compañía dejó claro que la opción ya está disponible en algunos dispositivos. Se espera que muy pronto se implemente en todos los celulares Android y iOS con la app actualizada.