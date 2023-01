Insultos y mentiras en redes no son delito si no dañan a otra persona, dice constitucionalista

La libertad de expresión no se puede regular, pero los ciudadanos deben responder por lo que dicen en el mundo digital, señala el abogado Juan Manuel Charry.

El experto enfatizó en que las mentiras o insultos pueden acarrear sanciones si con ellos se vulnera el derecho del otro, como violar su intimidad al publicar imágenes de desnudos y afectar su buen nombre y honra al poner en duda su credibilidad.

Agregó que no se puede acusar a una persona de delitos como robo, si contra quien se lanza la acusación no ha sido condenada por ello.

Según el DANE, en Colombia el 81,5% de las personas usa internet para entrar a redes sociales, un 71% tiene teléfonos inteligentes, cuatro millones de personas usan Twitter y 15 millones tienen Facebook.

