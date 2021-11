Lanzan Amazon Music para Colombia: millones de canciones con la más alta calidad de audio

Amazon anunció el lanzamiento de Amazon Music para Colombia, trayendo a los fanáticos de la música millones de canciones en streaming con la más alta calidad de audio, miles de playlists y emisoras programadas localmente, los mejores podcasts que ya conocen y aman, incluyendo nuevos programas originales producidos exclusivamente para Amazon Music.

A partir de este miércoles, los clientes podrán acceder a Amazon Music Unlimited, el nivel de suscripción musical con acceso ilimitado a más de 75 millones de canciones en high definition, y a millones de canciones en ultra-high definition, la más alta calidad de audio en streaming disponible, sin anuncios y bajo demanda. Los aficionados a la música también podrán acceder a una selección de playlists y miles de emisoras gratuitas, soportada con anuncios publicitarios, sin necesidad de suscripción ni tarjeta de crédito.

Con Amazon Music, los oyentes disfrutarán de los lanzamientos más importantes de artistas colombianos e internacionales, como J Balvin, Karol G, Silvestre Dangond y Herencia de Timbiquí, junto con playlists y emisoras locales desarrolladas específicamente para los fans de la música de hoy en Colombia. Para obtener más información sobre Amazon Music y comenzar una prueba gratuita de tres meses del nivel ilimitado hoy mismo, visite amazon.com/amazonmusicco . Se aplican los términos de la oferta y las restricciones de elegibilidad.

La rica cultura de Colombia ha influido enormemente a la comunidad artística y se ha convertido en una potencia para la música latina a escala mundial. Estamos muy contentos de expandir Amazon Music por América Latina y traerle a los fans aún más opciones y formas de descubrir la música. Este es un momento innovador en la industria y estamos deseando ofrecer a los artistas en Colombia la oportunidad de comprometerse con sus fans de nuevas maneras. Nuestro equipo local se ha enfocado fuertemente en la curaduría de una amplia gama de contenido, incluyendo podcasts, playlists y emisoras, para resaltar la diversidad de la música y los creadores colombianos, con el objetivo de deleitar a nuestros clientes Federico Pedersen, head of Latin America para Amazon Music

Los clientes de Amazon Music tendrán la oportunidad de elegir entre una variada selección de playlists y emisoras locales que cubren géneros populares específicos de la región, como el vallenato, la guaracha, la música pacífica y la salsa choke, así como nueva música de artistas internacionales que están ascendiendo en las listas de éxitos mundiales. A partir de hoy, los oyentes de Amazon Music podrán empezar a escuchar las siguientes playlists:

“Platino" – Una playlist global que se actualiza cada viernes con los éxitos latinos más populares de artistas como Camilo, J Balvin, Jhay Cortez, Karol G, Maluma, y más.

"Hecho en Colombia" - Una playlist de artistas locales de diferentes géneros, como Andy Rivera, Bomba Estéreo, Carlos Vives, Juanes, Las Villa y Monsieur Periné.

"Farra Popular" - Se actualiza semanalmente con los mejores temas de los grandes nombres del género, como Jessi Uribe, Jhonny Rivera, Paola Jara, Pipe Bueno y Yeison Jiménez.

"Éxitos Virales" - Con éxitos de baile y redes sociales de artistas como Ingratax, Farruko y Rauw Alejandro.

"Viva Vallenato" - Una nueva playlist global dedicada al género, con temas de Diomedes Diaz, Diego Daza, Felipe Peláez, Los Inquietos del Vallenato, Silvestre Dangond, y más.

"Hits Guaracha" - Se centra en el género que está arrasando en las pistas de baile de todo el mundo, con sonidos de Cornetto, Fumaratto, Victor Cárdenas, y más.

"Cultura Pop" - El destino definitivo para los principales éxitos del pop actual a nivel mundial, actualizado semanalmente con música de artistas como Adele, Billie Eilish, Camila Cabello, Doja Cat, Dua Lipa y Ed Sheeran.

Con Amazon Music Unlimited, los clientes tendrán la opción de transmitir música en High-Definitión (HD) y Ultra HD, la mayor calidad de audio en streaming disponible, sin costo adicional a su suscripción. Adicional, también podrán escuchar música mezclada en audio espacial en múltiples dispositivos, incluidos iOS y Android, con sus auriculares actuales y en determinados que admiten Alexa Cast. Con Amazon Music Unlimited, los fans podrán reproducir más de 75 millones de canciones de HD sin pérdidas de calidad, con una profundidad de 16 bits y una frecuencia de muestreo de al menos 44,1 kHz (calidad de CD). Igualmente, más de 7 millones de canciones en Ultra HD (mejor que la calidad de CD), con una profundidad de 24 bits y una frecuencia de muestreo de hasta 192 kHz, que revela aún más matices que antes se perdían en los archivos comprimidos para la transmisión digital.

Todos los clientes, independientemente del nivel de streaming, tendrán acceso a millones de episodios de podcasts sin costo adicional. Desde que Amazon Music lanzó los podcasts en 2020, se ha convertido en el principal destino para los oyentes y creadores de este tipo de contenido. Programas populares en español como Despertando Podcast, DianaUribe.fm, Curiosidades de la Historia de National Geographic, Radio Ambulante, El Topo, En Terapia con Roberto Rocha y Se Regalan Dudas ya están disponibles en la región colombiana, junto con millones de episodios adicionales, y otros que se añaden constantemente. Los podcasts de los principales medios de comunicación asociados a Caracol Radio, Blu Radio, National Geographic, Sonoro y TED en Colombia estarán disponibles a nivel mundial en Amazon Music, incluso en los Estados Unidos y en cualquier lugar donde el servicio esté actualmente. En los próximos meses se lanzarán programas originales producidos exclusivamente para Amazon Music en español en el país.

Por otro lado, los fans podrán escuchar nuevos singles y álbumes, playlists y emisoras de muchas maneras, incluso sobre la marcha con la aplicación Amazon Music, disponible para la reproducción sin conexión en dispositivos móviles, en cualquier momento y en cualquier lugar. Así mismo, tendrán la posibilidad de pedir música en cualquier dispositivo con Alexa, incluso en la app Amazon Music para iOS y Android por estado de ánimo, época, género y título. Para acceder a Alexa, basta con utilizar la función de pulsar para hablar dentro de la app de Amazon Music para iOS y Android en los dispositivos móviles y tabletas conectadas y los oyentes podrán utilizar el poder y la simplicidad de la funcionalidad de voz, estén donde estén. Los clientes encontrarán música nueva de artistas regionales y de tendencia de todo el mundo en la pestaña "Inicio", así como recomendaciones personalizadas basadas en sus escuchas.

En adición, gracias a la asociación entre Amazon Music y Twitch, la función de livestreaming en directo de Twitch se ha integrado en la aplicación de Amazon Music, lo que permite a los fans interactuar con los artistas en formas totalmente nuevas y moverse sin problemas entre las livestreams y la música grabada. Los artistas podrán conectarse en vivo con los clientes de Amazon Music, proporcionándoles la mejor experiencia en vivo dentro de la aplicación.

Los fans dispondrán de varias formas de descubrir los livestreams en directo de los artistas dentro de la aplicación Amazon Music, incluyendo una notificación push de los que siguen cuando salen en directo en Twitch; y a través de la nueva página de navegación "Live" de Amazon Music. El streaming service también ha facilitado a los artistas la vinculación de su canal de Twitch con Amazon Music, mediante la aplicación Amazon Music for Artists. Estos podrán visitar artists.amazonmusic.com/live para obtener más información sobre esta funcionalidad, así como imágenes paso a paso sobre cómo conectar su canal de Twitch, entre otras cosas.

Los nuevos clientes podrán ahora inscribirse en una prueba gratuita de tres meses de Amazon Music Unlimited por tiempo limitado antes de elegir entre tres opciones de planes. Amazon Music Unlimited, el cual está disponible en el Plan Echo, que permite el streaming ilimitado en un solo dispositivo Echo por $7.105 COP/mes, el Plan Individual por $14.900 COP/mes, o el Plan Familiar, que permite que hasta seis miembros de la misma familia utilicen una suscripción, por solo $23.900 COP/mes.

Para más información sobre Amazon Music para Colombia, los clientes podrán visitar www.amazon.com/amazonmusicco y seguir a @amazonmusicco en Instagram o en Facebook: https://www.facebook.com/AmazonMusicCO

