“Las personas que triunfan son las que nunca paran de aprender”: CEO de Platzi

Platzi es la plataforma de educación virtual más grande de Latinoamérica; cuenta con miles de estudiantes en 22 países. Freddy Vega, uno de sus fundadores y actualmente CEO de la compañía, habló con Noticias Caracol antes del evento #InspireDay, organizado por Endeavor Colombia. Un espacio para aprender de los emprendedores.

Educación virtual en tiempos de pandemia

Freddy Vega: “En nuestro caso fuimos conscientes de que la llegada de la pandemia iba a crear un problema gigantesco en el acceso a educación de calidad. Muchas personas están acostumbradas a la educación tradicional, donde uno simplemente se sienta en un salón de clase y pone atención. Pero la realidad es que internet es una herramienta muy distinta para aprender. Nosotros ya hemos sufrido la realidad de aprender a punta de Zoom o videollamadas. Es muy poco común que las personas realmente aprendan por internet simplemente con una videollamda. Internet es mucho más interactivo, mucho más creativo y mucho más asíncrono”.

¿Qué carreras estudiar?

FV: “Queremos enfocarnos en las carreras que pagan mejor y requieren la menor cantidad de diplomas: desarrollo de software, diseño interactivo, marketing digital, finanzas y producción audiovisual. Un problema que tiene Latinoamérica en su educación es que nosotros enseñamos a operar, enseñamos a usar algo que otros países crearon, pero no necesariamente a construir tecnología desde cero”.

Aunque reconoce que esto ha cambiado con ejemplos como Rappi o Platzi, entre otros, dice que aún queda mucho por hacer.

FV: “Que nosotros logremos que nuestro país tenga un producto interno bruto que no esté basado solamente en recursos naturales o manufactura, sino en el talento humano que existe en nuestra nación”.

Empleo y tecnología

FV: “Si tu trabajas en tecnología y no tienes empleo, es porque no tienes talento. Puede sonar muy cruel. Puede sonar como: ‘este man quién se cree que es diciendo estas cosas’. Pero decirles mentiras no les va ayudar nada. La demanda por personas que saben de marketing digital, de diseño interactivo, que saben programar en casi cualquier cosa es inmensa. Es tan inmensa que las mejores empresas no miden simplemente un papel, miden por la capacidad de talento del individuo”.

Emprendimiento

FV: “Mi consejo más fuerte es que no emprendan, lo digo en serio, va a sonar contradictorio, pero no importa. No empiecen una empresa, estoy es muy difícil.

Quiero contarles mi vida en el día a día para que entiendan lo que significa ser CEO de una empresa. Yo amo escribir, enseñar y programar. Básicamente, no hago ninguna de ellas porque mi trabajo es mantener a la empresa viva. Los directores de empresas hacemos tres cosas: mantenemos la empresa capitalizada -eso significa hablar con clientes y con inversionistas-; mantenemos la paz dentro del equipo, contratamos o despedimos, y pensamos en la visión de la compañía, en lo que tenemos que hacer y cuál es el siguiente paso. Para poder dirigir una empresa, uno tiene que rendirse con las cosas que uno ama.

Si tú eres consciente de que esa es la definición de éxito, que para que una empresa tenga éxito tú tienes que rendirte con tu éxito personal y tu éxito es definido como el crecimiento de tus empleados y el crecimiento de tu equipo. Entonces, estás listo para emprender.

Emprender no es una garantía, pero sí tiene algo muy bonito: crear una empresa es la única forma de hacer cosas grandes, las cosas grandes se hacen de manera grupal, las cosas grandes se hacen aliándose con equipos increíbles de personas buenísimas”.

Otras reflexiones

“Las personas necesitan ser positivas. Es imposible invertir en el crecimiento personal y en tu futuro si tú no crees que mañana va a ser mejor. Si tú crees que mañana va a ser igual o peor, tú no haces nada por ti porque para qué hago algo si mañana va a ser igual o peor. Ser positivo es la única manera de crecer”.

“Las personas que triunfan son las que nunca paran de aprender”.

“Los mejores emprendedores que conozco no se rinden. Ante la adversidad, igual lo intentan, ante los problemas igual se van de cabeza por lograr cosas mágicas, cosas increíbles”.

“Si la métrica para de crecer es el momento de parar. Eviten la estabilidad cuando están emprendiendo. Ustedes no deberían apuntarle a una empresa que vende lo mismo todos los años. Si ustedes no están creciendo, aunque no lo crean, se están muriendo”.

“No tiene nada de malo no emprender, Latinoamérica necesita talento que quiera unirse a grandes ideas”.