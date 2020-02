¿Las tiene en su celular? Google elimina estas apps por ser potencialmente peligrosas

Algunas estaban infectadas con malware y otras pedían permisos que podían poner en riesgo datos privados.

Shenzhen Hawk, filial de TCL, es la compañía china que está detrás de las aplicaciones que salieron de la Play Store de Google.

Según reveló la revista Forbes, estas son las apps: World Zoo, Puzzle Box, Word Crossy!, Soccer Pinball, Dig it, Laser Break, Word Crush, Music Roam, File Manager, Sound Recorder, Joy Launcher, Turbo Browser, Weather Forecast, Calendar Lite, Candy Selfie Camera, Private Browser, Super Cleaner, Super Battery, Virus Cleaner 2019, Hi Security 2019, Hi VPN, Free VPN, Hi VPN Pro, Net Master, Candy Gallery.

Se teme que algunas de las apps recopilaron información personal, que terminó en un servidor en China.

De acuerdo con el periodista Zak Dofffman, de Forbes, 15 de las aplicaciones accedían a la ubicación GPS del usuario y otras hasta podían conocer los contactos de quien la tenía en su smarthphone.

Aunque Google tomó sus medidas, recomendó desinstalar las aplicaciones para evitar riesgos.