Los desarrolladores de Among Us acusaron de plagio a Fornite por su nueva modalidad de juego

Los desarrolladores de Among Us no están muy contentos con Epic Games después de que lanzaron Fornite: Impostores, un nuevo modo de juego que copia la mecánica de su videojuego.

Una de las primeras en mostrar su descontento fue Victoria Tran, directora de Innersloth, la compañía detrás de Among Us. En un trino expresó:

“Hubiese sido realmente genial realizar una colaboración. Si es por la mecánica de juego, está bien, eso no debería ser un secreto. Pero ¿no podrían al menos haber utilizado temas o terminología diferentes para hacerlo más interesante?", trinó.

El desarrollador Calum Underwood dejó claro que conseguir una colaboración con Among Us no es muy complicado.

"Contáctanos si quieres hacer una colaboración con Among Us. Tenemos algunas realmente geniales en camino. También contamos con algunos contratos para el uso de la propiedad intelectual de Among Us. Simplemente debes preguntar y, si sigues algunas reglas básicas, por lo general no hay ningún problema", trinó Underwoord.

El cofundador de Innersloth también se manifestó y reveló que no patentaron la mecánica de juego de Among US porque no cree que eso “lleve a una industria de juego saludable”. Además, bromeó sobre la falta de creatividad de Epic Games.

Esta no es la primera vez de que a Epic Games lo acusaron de plagio, puesto que en 2020 varios desarrolladores y artistas independientes acusaron a la compañía de copiarlos sin pagarles nada.