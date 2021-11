Los retos peligrosos en las redes: ¿cómo frenarlos?

La pandemia fue la excusa perfecta para encontrar nuevas formas de conectarse con el otro, y en esa búsqueda, las redes sociales han sido las protagonistas. Con más de dos mil millones de usuarios, TikTok es una de las redes de mayor difusión de contenidos de entretenimiento. Sin embargo, allí también circulan todo tipo de retos peligrosos , que se incrementaron en el último año.

"En la pandemia, el uso intensivo de las redes sociales se debió principalmente porque, en la cuarentena, los sujetos tuvimos la necesidad de entrar en conexión con los otros, en particular con quienes no convivimos. TikTok fue una de las redes de mayor incremento porque permitió desarrollar otro tipo de actividades en el marco del encierro. Los riesgos los podemos empezar a ver no durante sino después de los momentos más críticos de la pandemia", explica Jorge Palomino, Doctor en Ciencias Sociales y Humanas de la Pontificia Universidad Javeriana.

Retos como tirar lonchas de queso a conductores de vehículos, quemar pelusas de álamo que terminaron en incendios y bajarse de carros en movimiento para bailar, son algunas de las tendencias que rápidamente acapararon redes sociales como TikTok e Instagram, mientras padres de familia y autoridades alertaban sobre las consecuencias que podrían generar.

Esa preocupación, sumada a otros tantos retos falsos o 'bulos' que acapararon páginas de periódicos y notas de televisión, pero que nadie pudo comprobar, motivaron a plataformas como TikTok a desarrollar nuevas estrategias para proteger la seguridad de sus usuarios.

Precisamente, la red social china contrató un estudio a la consultora The Value Engineers, en el que se analizaron las interacciones de miles de adolescentes, padres de familia y profesores con respecto a los retos y bromas en línea. En total, diez mil personas fueron encuestadas en Argentina, Australia, Brasil, Alemania, Italia, Indonesia, México, Reino Unido, Estados Unidos y Vietnam.

Uno de los datos más sorprendentes fue que solo el 0,3% de los adolescentes encuestados admitió haber participado en un reto que calificó como muy peligroso y casi el 48% dijo que los retos que habían visualizado eran seguros y los calificaron como "divertidos o desenfadados".

Publicidad

Pero el estudio también reveló que más de la mitad de los padres (el 56%) admitió no sentirse seguro a la hora de hablar con los adolescentes de los retos falsos que involucran autolesiones por miedo a provocar un interés en ellos. Es el caso del retos como el de la Ballena azul. "Justamente uno de los problemas de estas redes es que los padres no conocen el tipo de contenidos que circulan por allí. Lo primero que deben hacer los padres de familia es conectarse con estos entornos digitales y entender cómo funcionan, para poder hablar con sus hijos sobre los riesgos. Los padres deberían hablarlo con los hijos pero no para prohibir, sino para entender cómo funciona y poder establecer conversaciones de cómo usarlas", comenta Palomino.

Las medidas de TikTok

La plataforma incluyó en su Centro de Seguridad, consejos para los padres de familia y profesores sobre cómo abordar el tema de los retos en la red con los menores. Así mismo, incorporó avisos que aparecen cuando un usuario busca información sobre un reto en la plataforma. Estas etiquetas de advertencia lo conducen a visitar el Centro de Seguridad para obtener mayor información. En caso de que el usuario busque retos falsos relacionados con el suicidio o las autolesiones, habrá ayudas adicionales para la prevención de estas problemáticas, además de bloquear la búsqueda.

En su página oficial, la plataforma advierte: "Sabemos que las acciones que estamos tomando ahora son solo parte del trabajo importante que debe realizarse en nuestra industria, y continuaremos explorando e implementando medidas adicionales en nombre de nuestra comunidad".

Sin embargo, ¿qué tan efectivas pueden ser estas medidas? Para el profesor Jorge Palomino son apenas un primer paso. "Crear es un acto constante. Todo el tiempo estamos creando. Establecer un control es una acción que debe estar acompañada de un proceso pedagógico sobre las redes. Nos falta incluso conocer sus ventajas, además de su peligrosidad", indica.

Pero además, jamás serán medidas suficientes si no están acompañadas de un trabajo fuerte que se haga desde el hogar. "La primera recomendación es salir del discurso de la prohibición. Los padres de familia deben unirse a las redes. No para espiar a sus hijos, sino para entender cómo funcionan. Y a partir de ahí tener conversaciones en familia. Además, se deben generar relaciones de confianza, stalkear a los hijos atenta contra la confianza y por lo mismo ellos prefieren ocultar lo que hacen en redes sociales", concluye.