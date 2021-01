Mario Kart Tour se viste de gala para recibir el 2021

Mario Kart Tour, el videojuego mobile de carreras, inicia el año con una copa especial recibiendo el 2021 con atuendos de gala para la ocasión. El evento llega con pistas nuevas y personajes por tiempo limitado.

El tour de Año Nuevo pondrá a prueba a los jugadores, ya que algunas de las carreras se desarrollarán en RMX Rainbow Road 2, una nueva variante del popular y colorido circuito. Por otro lado, Toad y Pauline regresarán con indumentarias especiales.

Además, los jugadores podrán conseguir tres coches con un aspecto bastante llamativo y otros accesorios especiales, para celebrar el inicio de este 2021. La actividad estará disponible hasta el 13 de enero.

Para los fanáticos de PlayStation, cada mes llegan sorpresas. El PlayStation Plus trae gratis para el mes de enero 2021 dos títulos de PS4 con acción y aventura: Shadow of the Tomb Raider y el RPG de acción Greedfall, estos títulos estarán gratis a partir del martes 5 de enero.

El mismo día, los propietarios de PlayStation 5 con membresía de PlayStation Plus se podrán convertir en un terrorífico depredador del mar en el mundo abierto RPG de Man Eater. Lo mejor de esto es que no tendrán ningún costo adicional al de la suscripción.

Para conocer más de estas novedades y todo sobre cultura gamer pueden ingresar a Volkgames.com