Más realista y potente: Microsoft dio a conocer el nombre de la nueva consola que saldrá en 2020

Xbox Serie X fue el nombre escogido y la compañía señaló que será cuatro veces más potente que la actual Xbox One X, que se lanzó en 2013.

En una presentación el jueves por la noche en The Game Awards 2019, Microsoft mostró la nueva consola en forma de torre por primera vez, y también presentó un nuevo control inalámbrico.

Además, afirmó que los títulos más antiguos seguirán siendo compatibles con la Serie X, al tiempo que promete una nueva experiencia de juego "los mundos son aún más realistas, inmersivos, receptivos y sorprendentes", expresó Matthew Kanterman, analista de Bloomberg Intelligence.

El precio aún no se ha anunciado, pero la fecha de lanzamiento se confirmó para la temporada navideña del próximo año, cuando la consola PlayStation 5 de Sony también está programada para salir.

La PlayStation 4 actual ha superado a Xbox en más de dos a uno, pero Microsoft espera llevar la batalla de vuelta a Sony, que aún no ha dado detalles técnicos para su nueva consola.

"La Xbox Series X se está preparando para posiblemente darle a Microsoft la corona de la consola más poderosa jamás creada, como lo hizo con la Xbox One X", añadió.

La industria en su conjunto debería beneficiarse de las guerras de consolas de novena generación. Kanterman predijo que las ventas “eclipsarían” a la octava generación actual en aproximadamente un 20 por ciento.

Sin embargo, las consolas enfrentan una amenaza potencial por el advenimiento de los juegos en la nube. Google lanzó el mes pasado su servicio de transmisión Stadia, que permite jugar en cualquier dispositivo conectado a internet.