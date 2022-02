Meta (Facebook) busca ponerle freno a la violencia política contra las mujeres en Colombia

En plena época preelectoral en Colombia, Meta, la empresa matriz de Facebook, anunció la implementación de guías de seguridad digital con consejos y pautas para prevenir y reportar actos de violencia política de género en redes sociales y combatir el contenido nocivo en Facebook, Instagram, Messenger y WhatsApp.

"En Colombia nos aliamos con el Instituto Nacional Demócrata para realizar esta guía. Hemos observado en el ecosistema y, a través de nuestros asesores y aliados, que las agresiones contra las mujeres que están en la política no siempre son críticas respecto a su ejercicio en esta materia o su proyecto como tal, sino que desafortunadamente las atacan por ser mujeres", explica María Cristina Capelo, líder de seguridad de Meta para América Latina.

Publicidad

Pero, ¿qué se entiende por violencia política de género? De acuerdo con los estudios del Instituto Nacional Demócrata (NDI), se trata de todas las formas de agresión, coerción o intimidación en contra de las mujeres como actoras políticas. "Es una violencia que se da a través de comentarios agresivos, de intimidación o acoso, discurso de odio. Busca tener el efecto de disuadir a las mujeres que participen en los procesos políticos", explica Capelo.

Para rastrear este tipo de contenido, la compañía cuenta con más de 40.000 personas trabajando alrededor del mundo que revisarán los reportes de los usuarios. "Cuando tú haces un reporte, en los tres puntos al lado de una publicación, esos reportes llegan a estos equipos que están especializados en materias como la violencia de género. En ellos se hace la revisión sobre si se violan las políticas que son públicas. Algunas vez se bajará el contenido, pero también podrían tener sanciones de tiempo limitado para publicar, dependiendo de la violación que se de en la plataforma", agrega la ejecutiva de Meta.

Publicidad

Pero además del reporte de los usuarios, Meta desarrolló herramientas con inteligencia artificial para detectar estos comportamientos. "Por ejemplo, si se van a compartir imágenes íntimas sin consentimiento, podemos tomar acción sobre eso, bajarlas y prevenir su viralización. Hemos invertido más de 13 mil millones de dólares en los últimos cuatro años en seguridad de las personas en nuestra plataforma y operamos 24 horas al día, 7 días a la semana, en más de 60 idiomas", explica Capelo.

Las nuevas políticas aparecen consignadas en https://transparency.fb.com/es-es/ y la estrategia ya se ha venido aplicando en otros países de Latinoamérica como Argentina, Chile y Costa Rica. "Estas violencias si no las reconocemos, si no las reportamos, si no nos apoyamos entre todos y todas para frenarlas, pueden tener el efecto de que las mujeres dejen de participar en el proceso político, lo cual es gravísimo", concluye Cristina Capelo.